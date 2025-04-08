Невролог описала, как определить характер головной боли

Определить характер головной боли может только врач. Более 90% случаев головной боли составляют первичные формы, а реже встречается кластерная боль. Диагноз ставится на основании клинических данных без дополнительных исследований. Об этом URA.RU рассказала врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Полина Лепилова
«Более 90% случаев головной боли относятся к первичным ее формам. Например, самые частые — мигрень и головная боль напряжения, реже встречается кластерная боль. Эти диагнозы устанавливаются исключительно клинически без дополнительных исследований», — заявила Лепилова. Она добавила, что мигрень сопровождается пульсирующей односторонней болью, усиливающейся при движении, иногда с предварительными зрительными нарушениями. Головная боль напряжения отличается двусторонней умеренной болью с ощущением сдавливающего обруча вокруг головы,
Врач так же обращает особое внимание на «красные флаги» — тревожные симптомы, требующие немедленного обращения за медицинской помощью. К опасным симптомам относятся: внезапная интенсивная боль, первые приступы после 50 лет, нарастающая частота или сила боли. Особенно опасны сопутствующие неврологические нарушения, лихорадка или боль после травмы головы.
Если головная боль возникает чаще 10-15 раз в месяц и требует постоянного приема анальгетиков, необходима консультация невролога. Врач проведет диагностику, назначит лечение для профилактики приступов и при необходимости порекомендует дополнительные обследования, заключила Лепилова.
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