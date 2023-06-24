Mash: в Воронеже горит нефтебаза

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Причина пожара в Воронеже неизвестна, пишет telegram-канал Mash Фото:

Произошло возгорание нефтебазы в Воронеже. Об этом сообщает Mash. Причины неизвестны. Однако на месте был замечен боевой вертолет.

«Горит нефтебаза в Воронеже. Причина пожара неизвестна», — пишет telegram-канал. Там уточнили, что причина пожара неизвестна. На кадрах, опубликованных telegram-каналом Baza виден пролетающий вертолет. Информации о пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.

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Произошло возгорание нефтебазы в Воронеже. Об этом сообщает Mash. Причины неизвестны. Однако на месте был замечен боевой вертолет. «Горит нефтебаза в Воронеже. Причина пожара неизвестна», — пишет telegram-канал. Там уточнили, что причина пожара неизвестна. На кадрах, опубликованных telegram-каналом Baza виден пролетающий вертолет. Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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