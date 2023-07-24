Власти Украины решили вернуть всех беженок из-за рубежа

Минэкономики Украины: самая главная задача Киева — вернуть беженок в страну

24 июля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

У Киева есть план удвоить ВВП к 2032 году, однако стране не хватает 4,5 миллионов человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самой важной задачей для Киева является возвращение женщин с детьми. Об этом заявила замглавы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная. «Самая важная задача сейчас для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились на Украине», — сказала Бережная, ее слова передает Bloomberg. В статье отмечают, что если властям не удастся убедить ни одну из 2,8 миллиона женщин трудоспособного возраста вернуться, то это обойдется Украине в 10% ее годового довоенного валового внутреннего продукта, что составляет 20 миллиардов долларов в год. Как пишут в статье, еще до начала спецоперации коэффициент рождаемости Украины (1,2) был одним из худших показателей в Европе. Там добавили, что у Киева есть план удвоить ВВП к 2032 году, однако стране не хватает более четырех миллионов рабочих и предпринимателей для достижения этой цели. Ранее украинский эксперт Александр Деменчук заявил о том, что Украина переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну. Он добавил, что граждане не планируют возвращаться на родину.

Самой важной задачей для Киева является возвращение женщин с детьми. Об этом заявила замглавы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная. «Самая важная задача сейчас для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились на Украине», — сказала Бережная, ее слова передает Bloomberg. В статье отмечают, что если властям не удастся убедить ни одну из 2,8 миллиона женщин трудоспособного возраста вернуться, то это обойдется Украине в 10% ее годового довоенного валового внутреннего продукта, что составляет 20 миллиардов долларов в год. Как пишут в статье, еще до начала спецоперации коэффициент рождаемости Украины (1,2) был одним из худших показателей в Европе. Там добавили, что у Киева есть план удвоить ВВП к 2032 году, однако стране не хватает более четырех миллионов рабочих и предпринимателей для достижения этой цели. Ранее украинский эксперт Александр Деменчук заявил о том, что Украина переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну. Он добавил, что граждане не планируют возвращаться на родину.