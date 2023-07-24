Власти Украины решили вернуть всех беженок из-за рубежа

Минэкономики Украины: самая главная задача Киева — вернуть беженок в страну
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Беженцы в Полевском. Екатеринбург, вещи, шапка
У Киева есть план удвоить ВВП к 2032 году, однако стране не хватает 4,5 миллионов человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Самой важной задачей для Киева является возвращение женщин с детьми. Об этом заявила замглавы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная.

«Самая важная задача сейчас для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились на Украине», — сказала Бережная, ее слова передает Bloomberg. В статье отмечают, что если властям не удастся убедить ни одну из 2,8 миллиона женщин трудоспособного возраста вернуться, то это обойдется Украине в 10% ее годового довоенного валового внутреннего продукта, что составляет 20 миллиардов долларов в год.

Как пишут в статье, еще до начала спецоперации коэффициент рождаемости Украины (1,2) был одним из худших показателей в Европе. Там добавили, что у Киева есть план удвоить ВВП к 2032 году, однако стране не хватает более четырех миллионов рабочих и предпринимателей для достижения этой цели.

Ранее украинский эксперт Александр Деменчук заявил о том, что Украина переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну. Он добавил, что граждане не планируют возвращаться на родину.

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Самой важной задачей для Киева является возвращение женщин с детьми. Об этом заявила замглавы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная. «Самая важная задача сейчас для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились на Украине», — сказала Бережная, ее слова передает Bloomberg. В статье отмечают, что если властям не удастся убедить ни одну из 2,8 миллиона женщин трудоспособного возраста вернуться, то это обойдется Украине в 10% ее годового довоенного валового внутреннего продукта, что составляет 20 миллиардов долларов в год. Как пишут в статье, еще до начала спецоперации коэффициент рождаемости Украины (1,2) был одним из худших показателей в Европе. Там добавили, что у Киева есть план удвоить ВВП к 2032 году, однако стране не хватает более четырех миллионов рабочих и предпринимателей для достижения этой цели. Ранее украинский эксперт Александр Деменчук заявил о том, что Украина переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну. Он добавил, что граждане не планируют возвращаться на родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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