Путин заявил об активизации ВСУ: главное к вечеру 27 июля

ВСУ приступили к главной фазе наступления
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин заявил об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Однако, по его словам, все попытки наступления Киева были отражены армией РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 июля.
- Украинская армия активизировала боевые действия на запорожском участке фронта, сказал Путин во время саммита «Россия—Африка». Тем не менее он заявил, что все попытки наступления ВСУ были пресечены.
- Западные СМИ со ссылкой на официальные лица Пентагона заявили о начале главной фазы украинского наступления. ВСУ начали переброску тысяч военных из резерва, многие из которых проходили подготовку на Западе.
- Киев перешел к артиллерийским обстрелам российских позиций после провала наступления. При этом ВСУ лишились почти пятой части вооружения, предоставленного странами НАТО, написали в западной прессе.
- Российским депутатам запретили посещать зону спецоперации на Украине, писали в РБК со ссылкой на источники в российском парламенте. Отныне для посещения воинских частей и подразделений они должны получить согласие министра обороны Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова. Сообщалось, что депутатам разрешается ездить в новые регионы РФ и встречаться с бойцами на нейтральной территории для передачи помощи. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн эту информацию не подтвердил.
- В Верховной Раде продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Из-за этого парламентские выборы перенеслись еще на три месяца.
- Российские войска нанесли удар по пунктам управления ВСУ, где находились украинское командование и западное вооружение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- В ходе сражений на Украине было уничтожено 60% техники ВСУ. По словам Путина, 40% вооружения уничтожили российские летчики.
- Армия России продвинулись в районе Сергеевки в ЛНР до 12 километров по фронту. Также, по данным Минобороны, российские бойцы продвинулись на три километра в глубину обороны ВСУ, передает Пятый канал.
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