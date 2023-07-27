Путин заявил об активизации ВСУ: главное к вечеру 27 июля

Путин: ВСУ активизировали боевые действия на запорожском направлении

27 июля 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин заявил об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Однако, по его словам, все попытки наступления Киева были отражены армией РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 июля.