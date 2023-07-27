Путин раскрыл, сколько техники ВСУ было уничтожено российской армией

40% техники было уничтожено российскими летчиками, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе боев было уничтожено 60% украинской техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка».
«60% техники ВСУ в ходе боев было уничтожено», — сказал Путин во время общения с журналистами, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что 40% техники было уничтожено российскими летчиками.
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