Путин раскрыл, сколько техники ВСУ было уничтожено российской армией

Путин: в ходе боев уничтожено 60% техники ВСУ
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
40% техники было уничтожено российскими летчиками, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе боев было уничтожено 60% украинской техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка».

«60% техники ВСУ в ходе боев было уничтожено», — сказал Путин во время общения с журналистами, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что 40% техники было уничтожено российскими летчиками.

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В ходе боев было уничтожено 60% украинской техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка». «60% техники ВСУ в ходе боев было уничтожено», — сказал Путин во время общения с журналистами, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что 40% техники было уничтожено российскими летчиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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