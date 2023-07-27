Власти Украины спасли себя от переизбрания

На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию
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Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев, верховная рада
Решение было принято на заседании Верховной Рады Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом сообщили в соцсетях. Таким образом, парламентские выборы в стране оказались отложены еще на три месяца.

«Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней», — написали в украинском telegram-канале «Униан». Там отметили, что это уже восьмое продолжение действия военного положения с начала спецоперации. Данное решение означает, что выборы на Украине откладываются. В октябре Раду должны были переизбрать.

Решением депутатов Рады военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены на 90 дней
Решением депутатов Рады военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены на 90 дней

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Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом сообщили в соцсетях. Таким образом, парламентские выборы в стране оказались отложены еще на три месяца. «Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней», — написали в украинском telegram-канале «Униан». Там отметили, что это уже восьмое продолжение действия военного положения с начала спецоперации. Данное решение означает, что выборы на Украине откладываются. В октябре Раду должны были переизбрать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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