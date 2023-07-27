Власти Украины спасли себя от переизбрания

Решение было принято на заседании Верховной Рады
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом сообщили в соцсетях. Таким образом, парламентские выборы в стране оказались отложены еще на три месяца.
«Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней», — написали в украинском telegram-канале «Униан». Там отметили, что это уже восьмое продолжение действия военного положения с начала спецоперации. Данное решение означает, что выборы на Украине откладываются. В октябре Раду должны были переизбрать.
Решением депутатов Рады военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены на 90 дней
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