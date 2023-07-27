Группу «Русский размер» встретили в Екатеринбурге фирменной настойкой. Видео

28 июля 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Музыкантов угостили фирменной настойкой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российскую группу «Русский размер» встретили в аэропорту Кольцово угощением с облепиховой настойкой. Музыканты прибыли в Екатеринбург на фестиваль «Наша Молодость», который посвящен любителям хитов 1990-х. «Спасибо за гостеприимство», — поблагодарил на видео один из музыкантов людей, встречавших коллектив на выходе из зоны прилета. Артистов встретили с плакатом-афишей мероприятия и подносом с фирменной настойкой екатеринбургского бара «Молодость», при поддержке которого пройдет мероприятие. Вечеринка для поклонников музыки 1990-х пройдет на площадке «Теле-клуба». Среди участников мероприятия — группы «Русский размер», «Краски», RevolveRS, а также певица Света.

Российскую группу «Русский размер» встретили в аэропорту Кольцово угощением с облепиховой настойкой. Музыканты прибыли в Екатеринбург на фестиваль «Наша Молодость», который посвящен любителям хитов 1990-х. «Спасибо за гостеприимство», — поблагодарил на видео один из музыкантов людей, встречавших коллектив на выходе из зоны прилета. Артистов встретили с плакатом-афишей мероприятия и подносом с фирменной настойкой екатеринбургского бара «Молодость», при поддержке которого пройдет мероприятие. Вечеринка для поклонников музыки 1990-х пройдет на площадке «Теле-клуба». Среди участников мероприятия — группы «Русский размер», «Краски», RevolveRS, а также певица Света.