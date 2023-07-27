27 июля 2023

Группу «Русский размер» встретили в Екатеринбурге фирменной настойкой. Видео

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Настойки в ресторанах. Екатеринбург
Музыкантов угостили фирменной настойкой Фото:

Российскую группу «Русский размер» встретили в аэропорту Кольцово угощением с облепиховой настойкой. Музыканты прибыли в Екатеринбург на фестиваль «Наша Молодость», который посвящен любителям хитов 1990-х.

«Спасибо за гостеприимство», — поблагодарил на видео один из музыкантов людей, встречавших коллектив на выходе из зоны прилета. Артистов встретили с плакатом-афишей мероприятия и подносом с фирменной настойкой екатеринбургского бара «Молодость», при поддержке которого пройдет мероприятие.

Вечеринка для поклонников музыки 1990-х пройдет на площадке «Теле-клуба». Среди участников мероприятия — группы «Русский размер», «Краски», RevolveRS, а также певица Света.

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Российскую группу «Русский размер» встретили в аэропорту Кольцово угощением с облепиховой настойкой. Музыканты прибыли в Екатеринбург на фестиваль «Наша Молодость», который посвящен любителям хитов 1990-х. «Спасибо за гостеприимство», — поблагодарил на видео один из музыкантов людей, встречавших коллектив на выходе из зоны прилета. Артистов встретили с плакатом-афишей мероприятия и подносом с фирменной настойкой екатеринбургского бара «Молодость», при поддержке которого пройдет мероприятие. Вечеринка для поклонников музыки 1990-х пройдет на площадке «Теле-клуба». Среди участников мероприятия — группы «Русский размер», «Краски», RevolveRS, а также певица Света.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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