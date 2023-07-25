25 июля 2023

Глава комитета Совфеда Бондарев двумя словами описал новые меры для уклонистов

Глава комитета Совфеда Бондарев: ограничительные меры для уклонистов абсолютно правильны
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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Бондарев: бежать с родины, когда она в тебе нуждается, это низко и подло Фото:

Новые меры, направленные на борьбу с уклонистами от явки в военкомат, являются «абсолютно правильными». Они также помогают гражданам страны осознавать свой статус. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Запретительные временные меры (в том числе запрет на выезд за рубеж), направленные на обеспечение явки гражданина в военкомат, которые были приняты Государственной Думой, я считаю абсолютно правильными», — написал в своем telegram-канале Бондарев. Он подчеркнул, что бежать с родины, когда она в тебе нуждается, это низко и подло.

Сенатор также добавил, что эти меры должны способствовать осознанности гражданами страны своего статуса. Он сожалеет о том, что в России нельзя лишать гражданства по происхождению лиц, которые предали свою страну.

Кроме того, Бондарев одобряет создание электронного реестра, который позволит собирать данные о военнообязанных гражданах России. В том числе информацию о состоянии их здоровья, месте проживания, социальном статусе. С точки зрения сенатора наличие такого реестра существенно облегчит работу военкоматов.

Ранее сообщалось, что Госдумой приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Увеличен штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины с 500 рублей до 30 тысяч.

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Новые меры, направленные на борьбу с уклонистами от явки в военкомат, являются «абсолютно правильными». Они также помогают гражданам страны осознавать свой статус. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Запретительные временные меры (в том числе запрет на выезд за рубеж), направленные на обеспечение явки гражданина в военкомат, которые были приняты Государственной Думой, я считаю абсолютно правильными», — написал в своем telegram-канале Бондарев. Он подчеркнул, что бежать с родины, когда она в тебе нуждается, это низко и подло. Сенатор также добавил, что эти меры должны способствовать осознанности гражданами страны своего статуса. Он сожалеет о том, что в России нельзя лишать гражданства по происхождению лиц, которые предали свою страну. Кроме того, Бондарев одобряет создание электронного реестра, который позволит собирать данные о военнообязанных гражданах России. В том числе информацию о состоянии их здоровья, месте проживания, социальном статусе. С точки зрения сенатора наличие такого реестра существенно облегчит работу военкоматов. Ранее сообщалось, что Госдумой приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Увеличен штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины с 500 рублей до 30 тысяч.
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