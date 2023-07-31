Украинские медиа распространяют фейк об уничтожении Чонгарского моста

Проукраинские источники распространяют информацию о том, что Чонгарский мост, который соединяет Крым и Херсонскую область, был уничтожен. Однако это не соответствует действительности. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.
Ночью с 28 на 29 июля ВСУ запустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы уничтожить железную дорогу на Чонгарском мосте. Проукраинские медиа стали публиковать сообщение о том, что объект якобы был разрушен. «Уточняется, что мост на административной границе с Крымом был уничтожен сегодня утром», — сообщает один из telegram-каналов.
Однако эта информация не соответствует действительности. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о разрушении моста в своем telegram-канале: «Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет „Шторм шэдоу“. Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия, переданного в руки киевской клики Западом для „мирных целей“, незначительно повредили будку обходчика и контактную линию». Об этом же сообщает оперштаб республики Крым со ссылкой на Сальдо.
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