Украинские медиа распространяют фейк об уничтожении Чонгарского моста

Украинские медиа лгут об уничтожении Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью

31 июля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Ракеты, выпущенные по Чонгарскому мосту, были сбиты, заявил Владимир Сальдо (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Проукраинские источники распространяют информацию о том, что Чонгарский мост, который соединяет Крым и Херсонскую область, был уничтожен. Однако это не соответствует действительности. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. Ночью с 28 на 29 июля ВСУ запустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы уничтожить железную дорогу на Чонгарском мосте. Проукраинские медиа стали публиковать сообщение о том, что объект якобы был разрушен. «Уточняется, что мост на административной границе с Крымом был уничтожен сегодня утром», — сообщает один из telegram-каналов. Однако эта информация не соответствует действительности. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о разрушении моста в своем telegram-канале: «Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет „Шторм шэдоу“. Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия, переданного в руки киевской клики Западом для „мирных целей“, незначительно повредили будку обходчика и контактную линию». Об этом же сообщает оперштаб республики Крым со ссылкой на Сальдо.

Проукраинские источники распространяют информацию о том, что Чонгарский мост, который соединяет Крым и Херсонскую область, был уничтожен. Однако это не соответствует действительности. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. Ночью с 28 на 29 июля ВСУ запустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы уничтожить железную дорогу на Чонгарском мосте. Проукраинские медиа стали публиковать сообщение о том, что объект якобы был разрушен. «Уточняется, что мост на административной границе с Крымом был уничтожен сегодня утром», — сообщает один из telegram-каналов. Однако эта информация не соответствует действительности. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о разрушении моста в своем telegram-канале: «Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет „Шторм шэдоу“. Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия, переданного в руки киевской клики Западом для „мирных целей“, незначительно повредили будку обходчика и контактную линию». Об этом же сообщает оперштаб республики Крым со ссылкой на Сальдо.