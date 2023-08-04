04 августа 2023

Врач рассказала, как подготовить ребенка к школьному режиму сна

Врач Малхотра: ребенку необходимо восстанавливать режим за две недели перед школой
© Служба новостей «URA.RU»
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Здоровый сон важен для ребенка, отметила врач Сонал Малхотра Фото:

Здоровый сон важен для здоровья ребенка. Чтобы несовершеннолетний смог вовремя подготовиться к школьному режиму сна необходимо за две недели до начала нового учебного года начать восстановление. Об этом рассказала эксперт из Медицинского колледжа Бейлора (США) педиатр Сонал Малхотра.

«Для расслабления и восстановления после насыщенного дня подросткам важен качественный продолжительный ночной отдых и четкий режим сна. <…> Ребенку [необходимо] не меньше двух недель для восстановления режима сна перед новым учебным годом», — рассказала Малхотра. Ее слова приводит «Ридус».

Также, отмечает педиатр, детям необходимо исключить любое использование электронных гаджетов за полчаса до сна. Немаловажным фактором является продолжительность сна — ребенку необходимо как минимум 8 часов отдыха ночью. Малхотра рекомендует ограничить дневной сон ребенка после школы до получаса.

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Здоровый сон важен для здоровья ребенка. Чтобы несовершеннолетний смог вовремя подготовиться к школьному режиму сна необходимо за две недели до начала нового учебного года начать восстановление. Об этом рассказала эксперт из Медицинского колледжа Бейлора (США) педиатр Сонал Малхотра. «Для расслабления и восстановления после насыщенного дня подросткам важен качественный продолжительный ночной отдых и четкий режим сна. <…> Ребенку [необходимо] не меньше двух недель для восстановления режима сна перед новым учебным годом», — рассказала Малхотра. Ее слова приводит «Ридус». Также, отмечает педиатр, детям необходимо исключить любое использование электронных гаджетов за полчаса до сна. Немаловажным фактором является продолжительность сна — ребенку необходимо как минимум 8 часов отдыха ночью. Малхотра рекомендует ограничить дневной сон ребенка после школы до получаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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