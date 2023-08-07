В Челябинской области зафиксирована острая нехватка рабочих кадров. Фото

08 августа 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

На рынке труда сложилась высокая конкуренция за рабочую силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области власти зафиксировали острую нехватку рабочих кадров. Как сообщила пресс-служба губернатора области Алексея Текслера, об этом глава региона рассказал на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Гончаровым. «Сейчас на рынке труда непростая ситуация. У нас не просто рекордно низкая безработица, а реальная нехватка рабочих кадров и очень серьезная конкуренция на рынке труда, — отметил Алексей Текслер. Губернатор добавил, что ситуация привела к росту заработных плат. Потребность в трудовых ресурсах свидетельствует о загрузке промышленности малых и средних предприятий. Даже крупный бизнес, получивший гособоронзаказ, имеет множество кооперационных связей с предпринимателями. В ходе встречи с Гончаровым Текслер оценил наработку опыта и практики, которые были достигнуты институтом бизнес-омбудсмена в регионе. От уполномоченного власти ждут проведения мониторинга того, как реализуются меры господдержки бизнеса. Глава области рассчитывает, что Гончаров продолжит давать обратную связь от бизнес-сообщества. Как считает Текслер, такая работа обеспечит адресную поддержку конкретным представителям экономической сферы. В июле аналитики платформы HeadHunter обратили внимание на то, что в регионе стали реже увольнять сотрудников, связав это с напряженностью на рынке труда. При этом руководитель Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов заявил, что до конца 2023 года заводы смогут преодолеть сложности и закроют большинство вакансий рабочих и программистов. Алексей Текслер обратил внимание на острую нехватку рабочих на предприятиях Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области От Александра Гончарова власти ждут продолжения мониторинга эффективности мер господдержки бизнеса Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Стороны отметили высокую загрузку производственных мощностей в Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области власти зафиксировали острую нехватку рабочих кадров. Как сообщила пресс-служба губернатора области Алексея Текслера, об этом глава региона рассказал на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Гончаровым. «Сейчас на рынке труда непростая ситуация. У нас не просто рекордно низкая безработица, а реальная нехватка рабочих кадров и очень серьезная конкуренция на рынке труда, — отметил Алексей Текслер. Губернатор добавил, что ситуация привела к росту заработных плат. Потребность в трудовых ресурсах свидетельствует о загрузке промышленности малых и средних предприятий. Даже крупный бизнес, получивший гособоронзаказ, имеет множество кооперационных связей с предпринимателями. В ходе встречи с Гончаровым Текслер оценил наработку опыта и практики, которые были достигнуты институтом бизнес-омбудсмена в регионе. От уполномоченного власти ждут проведения мониторинга того, как реализуются меры господдержки бизнеса. Глава области рассчитывает, что Гончаров продолжит давать обратную связь от бизнес-сообщества. Как считает Текслер, такая работа обеспечит адресную поддержку конкретным представителям экономической сферы. В июле аналитики платформы HeadHunter обратили внимание на то, что в регионе стали реже увольнять сотрудников, связав это с напряженностью на рынке труда. При этом руководитель Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов заявил, что до конца 2023 года заводы смогут преодолеть сложности и закроют большинство вакансий рабочих и программистов.