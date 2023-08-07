07 августа 2023

В Челябинской области зафиксирована острая нехватка рабочих кадров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
На рынке труда сложилась высокая конкуренция за рабочую силу Фото:

В Челябинской области власти зафиксировали острую нехватку рабочих кадров. Как сообщила пресс-служба губернатора области Алексея Текслера, об этом глава региона рассказал на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Гончаровым.

«Сейчас на рынке труда непростая ситуация. У нас не просто рекордно низкая безработица, а реальная нехватка рабочих кадров и очень серьезная конкуренция на рынке труда, — отметил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что ситуация привела к росту заработных плат. Потребность в трудовых ресурсах свидетельствует о загрузке промышленности малых и средних предприятий. Даже крупный бизнес, получивший гособоронзаказ, имеет множество кооперационных связей с предпринимателями.

В ходе встречи с Гончаровым Текслер оценил наработку опыта и практики, которые были достигнуты институтом бизнес-омбудсмена в регионе. От уполномоченного власти ждут проведения мониторинга того, как реализуются меры господдержки бизнеса. Глава области рассчитывает, что Гончаров продолжит давать обратную связь от бизнес-сообщества. Как считает Текслер, такая работа обеспечит адресную поддержку конкретным представителям экономической сферы.

В июле аналитики платформы HeadHunter обратили внимание на то, что в регионе стали реже увольнять сотрудников, связав это с напряженностью на рынке труда. При этом руководитель Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов заявил, что до конца 2023 года заводы смогут преодолеть сложности и закроют большинство вакансий рабочих и программистов.

Алексей Текслер обратил внимание на острую нехватку рабочих на предприятиях
Алексей Текслер обратил внимание на острую нехватку рабочих на предприятиях
Фото:
От Александра Гончарова власти ждут продолжения мониторинга эффективности мер господдержки бизнеса
От Александра Гончарова власти ждут продолжения мониторинга эффективности мер господдержки бизнеса
Фото:
Стороны отметили высокую загрузку производственных мощностей в Челябинской области
Стороны отметили высокую загрузку производственных мощностей в Челябинской области
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области власти зафиксировали острую нехватку рабочих кадров. Как сообщила пресс-служба губернатора области Алексея Текслера, об этом глава региона рассказал на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Гончаровым. «Сейчас на рынке труда непростая ситуация. У нас не просто рекордно низкая безработица, а реальная нехватка рабочих кадров и очень серьезная конкуренция на рынке труда, — отметил Алексей Текслер. Губернатор добавил, что ситуация привела к росту заработных плат. Потребность в трудовых ресурсах свидетельствует о загрузке промышленности малых и средних предприятий. Даже крупный бизнес, получивший гособоронзаказ, имеет множество кооперационных связей с предпринимателями. В ходе встречи с Гончаровым Текслер оценил наработку опыта и практики, которые были достигнуты институтом бизнес-омбудсмена в регионе. От уполномоченного власти ждут проведения мониторинга того, как реализуются меры господдержки бизнеса. Глава области рассчитывает, что Гончаров продолжит давать обратную связь от бизнес-сообщества. Как считает Текслер, такая работа обеспечит адресную поддержку конкретным представителям экономической сферы. В июле аналитики платформы HeadHunter обратили внимание на то, что в регионе стали реже увольнять сотрудников, связав это с напряженностью на рынке труда. При этом руководитель Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов заявил, что до конца 2023 года заводы смогут преодолеть сложности и закроют большинство вакансий рабочих и программистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...