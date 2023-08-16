ТАСС: «Панцирь-С» показал эффективность против ракет Storm Shadow

Зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» стал более эффективен против англо-французских ракет Storm Shadow. В этом уверены представители холдинга-разработчика «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
«Все необходимые доработки ЗРПК „Панцирь-С“ внедрены в комплекс. Они позволили повысить эффективность работы по „сложным“ снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow», — цитирует ТАСС представителя компании-разработчика.
«Панцирь-С» входит в систему ПВО России. Он устанавливается для защиты точечных военных и промышленных объектов или для предотвращения атак по частям и соединениям сухопутных войск. ЗРПК эффективен для отражения атак беспилотников, вертолетов и истребителей.
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