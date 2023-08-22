В екатеринбургском «Гортрансе» раскрыли, как решить проблему кадрового дефицита

ЕМУП «Гортранс» уже много лет испытывает сложности с наймом водителей. Чтобы решить кадровый дефицит, на предприятии считают необходимым повысить зарплаты как минимум на 30%. Об этом журналисту URA.RU рассказали в компании.
«Вакантные должности размещаются на всех тематических интернет ресурсах, медиапанелях, установленных на входных группах подразделений предприятия, в бегущих строках подвижного состава и средствах массовой информации. Тесно работаем с центром занятости, участвуем в ярмарках вакансий. К сожалению, это не имеет должного эффекта. Считаем, что исправить ситуацию с кадровым голодом поможет повышение заработной платы как минимум на 30% от существующей. Однако финансовое состояние предприятия не позволяет этого сделать», — заявили журналисту агентства в екатеринбургском «Гортрансе».
Ранее URA.RU писало о том, что в ЕМУП «Гортрансе» не хватает 298 водителей. На сегодняшний день на предприятии штат водителей укомплектован на 62%. При этом обучение водителей проводится три раза в год в собственном учебно-производственном центре. В период обучения выплачивается стипендия 18678 руб. Однако решить нехватку водителей пока не удается.
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