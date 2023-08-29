Пермячка получила миллион рублей выплат на выдуманных детей

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Женщину обязали вернуть деньги государству Фото:

Жительница Перми незаконно получила материнский капитал и другие социальные выплаты на двух выдуманных детей. Общая сумма составила 936 тысяч рублей. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте.

«Орджоникидзевский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере)», — говорится в сообщении. В 2019 году она представила в органы ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении детей.

Деньги пермячка тратила на личные нужды. С нее взыскали ущерб, причиненный государству (936 тысяч рублей), а также штраф в 185 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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Жительница Перми незаконно получила материнский капитал и другие социальные выплаты на двух выдуманных детей. Общая сумма составила 936 тысяч рублей. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. «Орджоникидзевский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере)», — говорится в сообщении. В 2019 году она представила в органы ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении детей. Деньги пермячка тратила на личные нужды. С нее взыскали ущерб, причиненный государству (936 тысяч рублей), а также штраф в 185 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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