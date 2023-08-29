Пермячка получила миллион рублей выплат на выдуманных детей

Женщину обязали вернуть деньги государству Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Жительница Перми незаконно получила материнский капитал и другие социальные выплаты на двух выдуманных детей. Общая сумма составила 936 тысяч рублей. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте.

«Орджоникидзевский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы 1996 года рождения. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в крупном размере)», — говорится в сообщении. В 2019 году она представила в органы ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении детей.

Деньги пермячка тратила на личные нужды. С нее взыскали ущерб, причиненный государству (936 тысяч рублей), а также штраф в 185 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.