ВСУ пригрозили российским самолетам новыми американскими ракетами

Спикер ВСУ Игнат: Украина получит от США ракеты AIM-120 AMRAAM
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Запад планирует передать Украине ракеты AIM-120 AMRAAM (архивное фото) Фото:
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Пентагон заказал для Украины дальнобойные ракеты AIM-120 AMRAAM, которые могут поражать цели на расстоянии в 160 и 180 километров. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя поставки ракет, которые запускаются с истребителей.

«Чем дальше, тем безопаснее для наших пилотов, и тем опаснее для наших врагов… Для Украины ракеты AIM-120 AMRAAM могут быть поставлены со складов. Скорее всего, следующая партия ракет прибудет на Украину в ноябре 2024 года», — заявил Юрий Игнат. Его слова передает украинское агентство УНИАН. Он отметил, что такие ракеты США закупит у союзников специально для Киева.

Ракеты AIM-120 AMRAAM активно применяются в армиях стран НАТО. После запуска они могут автоматически наводится на цель и лететь к ней. По словам Игната, такой тип ракет класса «воздух-воздух» в НАТО признан основным. Однако боевой заряд ракета может доставлять не только при запуске с истребителей, но и с зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Игнат отметил, что такие ракеты могут преодолевать от 160 до 180 км и, таким образом, поражать российскую авиацию, не заходя в зону поражения ПВО.

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Украина не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления из-за превосходства России в воздухе. Как заявлял командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук, украинские самолеты попадают в зону поражения сразу после вылета. Поэтому Киев закупает новые ракеты и просит у стран Запада истребители F-16. Поставки самолетов Украине на данный момент одобрили только Дания и Нидерланды.

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Пентагон заказал для Украины дальнобойные ракеты AIM-120 AMRAAM, которые могут поражать цели на расстоянии в 160 и 180 километров. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя поставки ракет, которые запускаются с истребителей. «Чем дальше, тем безопаснее для наших пилотов, и тем опаснее для наших врагов… Для Украины ракеты AIM-120 AMRAAM могут быть поставлены со складов. Скорее всего, следующая партия ракет прибудет на Украину в ноябре 2024 года», — заявил Юрий Игнат. Его слова передает украинское агентство УНИАН. Он отметил, что такие ракеты США закупит у союзников специально для Киева. Ракеты AIM-120 AMRAAM активно применяются в армиях стран НАТО. После запуска они могут автоматически наводится на цель и лететь к ней. По словам Игната, такой тип ракет класса «воздух-воздух» в НАТО признан основным. Однако боевой заряд ракета может доставлять не только при запуске с истребителей, но и с зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Игнат отметил, что такие ракеты могут преодолевать от 160 до 180 км и, таким образом, поражать российскую авиацию, не заходя в зону поражения ПВО. Украина не смогла достичь существенных успехов во время контрнаступления из-за превосходства России в воздухе. Как заявлял командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук, украинские самолеты попадают в зону поражения сразу после вылета. Поэтому Киев закупает новые ракеты и просит у стран Запада истребители F-16. Поставки самолетов Украине на данный момент одобрили только Дания и Нидерланды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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