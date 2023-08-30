Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ в Черном море

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Истребитель Су-35, истребитель, ввс, су-35, сухой
Военный катер ВСУ уничтожил истребитель Су-30 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский истребитель Су-30 уничтожил катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) около острова Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен украинский быстроходный военный катер», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что в катере находились военные ВСУ, которые также были уничтожены.

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Российский истребитель Су-30 уничтожил катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) около острова Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны России. «Восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен украинский быстроходный военный катер», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что в катере находились военные ВСУ, которые также были уничтожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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