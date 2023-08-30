Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ в Черном море

Военный катер ВСУ уничтожил истребитель Су-30
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российский истребитель Су-30 уничтожил катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) около острова Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен украинский быстроходный военный катер», — передает Минобороны России в своем
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