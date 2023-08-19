Командующий ВСУ Олещук признал превосходство авиации России

20 августа 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Самолеты ВСУ находятся под угрозой атаки сразу после взлета, рассказал Олещук Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская авиация имеет превосходство в воздухе. Об этом рассказал командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, украинский самолет попадает в зону поражения сразу после вылета. «Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти самолетов разных типов <…> Наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя» — рассказал Олещук в эфире телеканала «Мы-Украина». Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Такой же самолет был сбит в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

Российская авиация имеет превосходство в воздухе. Об этом рассказал командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, украинский самолет попадает в зону поражения сразу после вылета. «Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти самолетов разных типов <…> Наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя» — рассказал Олещук в эфире телеканала «Мы-Украина». Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Такой же самолет был сбит в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.