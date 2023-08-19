19 августа 2023

Командующий ВСУ Олещук признал превосходство авиации России

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Репортаж с места падения военного самолета Су-24 в Верещагинском районе. Пермь, катапульное кресло, катастрофа су 24
Самолеты ВСУ находятся под угрозой атаки сразу после взлета, рассказал Олещук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация имеет превосходство в воздухе. Об этом рассказал командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, украинский самолет попадает в зону поражения сразу после вылета.

«Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти самолетов разных типов <…> Наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя» — рассказал Олещук в эфире телеканала «Мы-Украина».

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Такой же самолет был сбит в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

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Российская авиация имеет превосходство в воздухе. Об этом рассказал командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, украинский самолет попадает в зону поражения сразу после вылета. «Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти самолетов разных типов <…> Наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя» — рассказал Олещук в эфире телеканала «Мы-Украина». Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР. Такой же самолет был сбит в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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