Голоса за депутатов отдали 20% челябинцев

В Челябинской области на выборы депутатов разных уровней пришли более 20% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области.
«По состоянию на 15:00 проголосовало 11 764 избирателя, это 20,19%. Активнее всех избиратели Нагайбакского, Сосновского, Кизильского и Варненского районов», — сообщается в telegram-канале облизбиркома.
Меньше всего избирателей пришло на участки в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Голосование продлится до 20:00.
Выборы проходят в 20 муниципалитетах Челябинской области. Жители голосуют за 90 новых депутатов и главу Белоусовского сельского поселения (Еткульский район).
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