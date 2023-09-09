Голоса за депутатов отдали 20% челябинцев

Явка избирателей в Челябинской области к 15:00 превысила 20%

10 сентября 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Хуже всего голосуют в Магнитогорске Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Челябинской области на выборы депутатов разных уровней пришли более 20% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. «По состоянию на 15:00 проголосовало 11 764 избирателя, это 20,19%. Активнее всех избиратели Нагайбакского, Сосновского, Кизильского и Варненского районов», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Меньше всего избирателей пришло на участки в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Голосование продлится до 20:00. Выборы проходят в 20 муниципалитетах Челябинской области. Жители голосуют за 90 новых депутатов и главу Белоусовского сельского поселения (Еткульский район).

В Челябинской области на выборы депутатов разных уровней пришли более 20% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. «По состоянию на 15:00 проголосовало 11 764 избирателя, это 20,19%. Активнее всех избиратели Нагайбакского, Сосновского, Кизильского и Варненского районов», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Меньше всего избирателей пришло на участки в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Голосование продлится до 20:00. Выборы проходят в 20 муниципалитетах Челябинской области. Жители голосуют за 90 новых депутатов и главу Белоусовского сельского поселения (Еткульский район).