09 сентября 2023

Голоса за депутатов отдали 20% челябинцев

Явка избирателей в Челябинской области к 15:00 превысила 20%
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Экстерриториальный избирательный участок выборов депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. ул.Борчанинова 8. Пермь, выборы, голосование, урны для голосования
Хуже всего голосуют в Магнитогорске Фото:
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Выборы-2023

В Челябинской области на выборы депутатов разных уровней пришли более 20% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области.

«По состоянию на 15:00 проголосовало 11 764 избирателя, это 20,19%. Активнее всех избиратели Нагайбакского, Сосновского, Кизильского и Варненского районов», — сообщается в telegram-канале облизбиркома.

Меньше всего избирателей пришло на участки в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Голосование продлится до 20:00.

Выборы проходят в 20 муниципалитетах Челябинской области. Жители голосуют за 90 новых депутатов и главу Белоусовского сельского поселения (Еткульский район).

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В Челябинской области на выборы депутатов разных уровней пришли более 20% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. «По состоянию на 15:00 проголосовало 11 764 избирателя, это 20,19%. Активнее всех избиратели Нагайбакского, Сосновского, Кизильского и Варненского районов», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Меньше всего избирателей пришло на участки в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Голосование продлится до 20:00. Выборы проходят в 20 муниципалитетах Челябинской области. Жители голосуют за 90 новых депутатов и главу Белоусовского сельского поселения (Еткульский район).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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