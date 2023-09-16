16 сентября 2023

Челябинка попала в реанимацию после укуса гадюки

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина своевременно обратилась за медпомощью Фото:

Жительница Кыштыма (Челябинская область) попала в реанимацию после укуса гадюки. Встреча со змеей у пенсионерки произошла во время сбора грибов.

«64-летняя жительницы Кыштыма собирала грибы в районе поселка Тайгинка. Женщина не заметила гадюку, и та впилась ей в руку», — пишет газета «Кыштымский рабочий».

Пострадавшая не стала медлить и отправилась в больницу. Ей была введена сыворотка, но организм не смог оперативно справится с ядом гадюки. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Ранее в Трехгорном гадюка укусила пенсионера в садовом товариществе «Прогресс». Мужчина обратился за медпомощью спустя час, к этому времени рука его сильно опухла.

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Жительница Кыштыма (Челябинская область) попала в реанимацию после укуса гадюки. Встреча со змеей у пенсионерки произошла во время сбора грибов. «64-летняя жительницы Кыштыма собирала грибы в районе поселка Тайгинка. Женщина не заметила гадюку, и та впилась ей в руку», — пишет газета «Кыштымский рабочий». Пострадавшая не стала медлить и отправилась в больницу. Ей была введена сыворотка, но организм не смог оперативно справится с ядом гадюки. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ранее в Трехгорном гадюка укусила пенсионера в садовом товариществе «Прогресс». Мужчина обратился за медпомощью спустя час, к этому времени рука его сильно опухла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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