Челябинка попала в реанимацию после укуса гадюки

17 сентября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Женщина своевременно обратилась за медпомощью Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Кыштыма (Челябинская область) попала в реанимацию после укуса гадюки. Встреча со змеей у пенсионерки произошла во время сбора грибов. «64-летняя жительницы Кыштыма собирала грибы в районе поселка Тайгинка. Женщина не заметила гадюку, и та впилась ей в руку», — пишет газета «Кыштымский рабочий». Пострадавшая не стала медлить и отправилась в больницу. Ей была введена сыворотка, но организм не смог оперативно справится с ядом гадюки. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ранее в Трехгорном гадюка укусила пенсионера в садовом товариществе «Прогресс». Мужчина обратился за медпомощью спустя час, к этому времени рука его сильно опухла.

Жительница Кыштыма (Челябинская область) попала в реанимацию после укуса гадюки. Встреча со змеей у пенсионерки произошла во время сбора грибов. «64-летняя жительницы Кыштыма собирала грибы в районе поселка Тайгинка. Женщина не заметила гадюку, и та впилась ей в руку», — пишет газета «Кыштымский рабочий». Пострадавшая не стала медлить и отправилась в больницу. Ей была введена сыворотка, но организм не смог оперативно справится с ядом гадюки. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ранее в Трехгорном гадюка укусила пенсионера в садовом товариществе «Прогресс». Мужчина обратился за медпомощью спустя час, к этому времени рука его сильно опухла.