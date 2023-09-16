Челябинка попала в реанимацию после укуса гадюки

Жительница Кыштыма (Челябинская область) попала в реанимацию после укуса гадюки. Встреча со змеей у пенсионерки произошла во время сбора грибов.
«64-летняя жительницы Кыштыма собирала грибы в районе поселка Тайгинка. Женщина не заметила гадюку, и та впилась ей в руку», — пишет газета «Кыштымский рабочий».
Пострадавшая не стала медлить и отправилась в больницу. Ей была введена сыворотка, но организм не смог оперативно справится с ядом гадюки. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.
Ранее в Трехгорном гадюка укусила пенсионера в садовом товариществе «Прогресс». Мужчина обратился за медпомощью спустя час, к этому времени рука его сильно опухла.
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