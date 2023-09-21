Сколько тратят мигранты, чтобы легально работать в Свердловской области

На оформление необходимых документов мигранты, приезжающие в Свердловскую область, тратят около 30 тысяч рублей. Большая часть денег уходит на аренду жилья — 10 тысяч рублей. Такими данными с журналистом URA.RU поделилась кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН Наталья Неклюдова.
«В среднем „входной порог“ на рынок труда в Свердловской области составляет 25-30 тыс. руб. 3500 руб. мигранты платят за медицинскую справку, около 6000 руб. затрачивается на получение патента и 10 000 рублей уходит на аренду жилья», — отметила Неклюдова.
При этом стоит отметить то, что за услуги посредников мигрантам также придется заплатить. «Суммы всегда разные. Все зависит от конкретной ситуации конкретного мигранта», — поделилась старший научный сотрудник Института экономики Неклюдова.
В Екатеринбурге 21 сентября прошел круглый стол, посвященный проблемам трудовых мигрантов в регионе. Докладчики обсуждали социально-экономическую адаптацию взрослого населения, а также образовательную и культурную адаптацию мигрантов в российское общество. Мероприятие прошло в стенах Уральского отделения Российской академии наук.
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