Сколько тратят мигранты, чтобы легально работать в Свердловской области В Свердловской области мигранты тратят 30 тысяч рублей, чтобы работать легально 21 сентября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 + Мигранты тратят 30 тысяч рублей, чтобы работать легально в Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На оформление необходимых документов мигранты, приезжающие в Свердловскую область, тратят около 30 тысяч рублей. Большая часть денег уходит на аренду жилья — 10 тысяч рублей. Такими данными с журналистом URA.RU поделилась кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН Наталья Неклюдова. «В среднем „входной порог“ на рынок труда в Свердловской области составляет 25-30 тыс. руб. 3500 руб. мигранты платят за медицинскую справку, около 6000 руб. затрачивается на получение патента и 10 000 рублей уходит на аренду жилья», — отметила Неклюдова. При этом стоит отметить то, что за услуги посредников мигрантам также придется заплатить. «Суммы всегда разные. Все зависит от конкретной ситуации конкретного мигранта», — поделилась старший научный сотрудник Института экономики Неклюдова. В Екатеринбурге 21 сентября прошел круглый стол, посвященный проблемам трудовых мигрантов в регионе. Докладчики обсуждали социально-экономическую адаптацию взрослого населения, а также образовательную и культурную адаптацию мигрантов в российское общество. Мероприятие прошло в стенах Уральского отделения Российской академии наук. На оформление необходимых документов мигранты, приезжающие в Свердловскую область, тратят около 30 тысяч рублей. Большая часть денег уходит на аренду жилья — 10 тысяч рублей. Такими данными с журналистом URA.RU поделилась кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН Наталья Неклюдова. «В среднем „входной порог“ на рынок труда в Свердловской области составляет 25-30 тыс. руб. 3500 руб. мигранты платят за медицинскую справку, около 6000 руб. затрачивается на получение патента и 10 000 рублей уходит на аренду жилья», — отметила Неклюдова. При этом стоит отметить то, что за услуги посредников мигрантам также придется заплатить. «Суммы всегда разные. Все зависит от конкретной ситуации конкретного мигранта», — поделилась старший научный сотрудник Института экономики Неклюдова. В Екатеринбурге 21 сентября прошел круглый стол, посвященный проблемам трудовых мигрантов в регионе. Докладчики обсуждали социально-экономическую адаптацию взрослого населения, а также образовательную и культурную адаптацию мигрантов в российское общество. Мероприятие прошло в стенах Уральского отделения Российской академии наук. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям