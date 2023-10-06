Депутат Рады отвел населению Украины 20 лет жизни

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Официальный сайт президента Украины, верховная рада
Алексей Гончаренко сообщил, что на Украине проблема с рождаемостью Фото:

Из-за проблем с рождаемостью на Украине через 20 лет в стране никого не останется. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«У нас есть проблемы с рождаемостью <…> Через 20 лет нам некого будет представлять в этом зале», — сообщил Гончаренко. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021 — 1,3, в 2023 — 0,7.

Ранее замглавы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что самой главной задачей для Киева является возвращение женщин с детьми. Украинский эксперт Александр Деменчук заявил, что страна переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну.

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Из-за проблем с рождаемостью на Украине через 20 лет в стране никого не останется. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «У нас есть проблемы с рождаемостью <…> Через 20 лет нам некого будет представлять в этом зале», — сообщил Гончаренко. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021 — 1,3, в 2023 — 0,7. Ранее замглавы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что самой главной задачей для Киева является возвращение женщин с детьми. Украинский эксперт Александр Деменчук заявил, что страна переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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