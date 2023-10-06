Депутат Рады отвел населению Украины 20 лет жизни

Из-за проблем с рождаемостью на Украине через 20 лет в стране никого не останется. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«У нас есть проблемы с рождаемостью <…> Через 20 лет нам некого будет представлять в этом зале», — сообщил Гончаренко. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, в 1991 году коэффициент рождаемости составлял 2,3, в 2021 — 1,3, в 2023 — 0,7.
Ранее замглавы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что самой главной задачей для Киева является возвращение женщин с детьми. Украинский эксперт Александр Деменчук заявил, что страна переживает демографический кризис из-за детей и молодых женщин, которые покинули страну.
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