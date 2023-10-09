В Совфеде раскрыли, как Запад вмешивается во внутренние дела РФ

Сенатор Климов: уровень вмешательства Запада во внутренние дела РФ очень высок

09 октября 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Западные страны координируют свою деятельность по вмешательству в дела РФ, заявил Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На данный момент фиксируется высокий уровень координации стран Запада в попытках вмешаться во внутренние дела России. Об этом рассказал глава комиссии Андрей Климов. «Очень высокий уровень координации попыток вмешательства между странами Запада», — передает слова Климова ТАСС. Он добавил, что высказывания одного политика в США почти мгновенно и без изменений повторяются политиками Евросоюза, НАТО и других стран. Особо активную роль в этом процессе играют такие структуры США, как Госдепартамент, ЦРУ и Пентагон. В списке активных игроков таких операций также находятся МИД Великобритании и его смежные структуры, Германия, Италия, Канада, Франция, Польша, Евросоюз, НАТО, а также страны прибалтийского региона. Климов также отметил радикализацию попыток вмешательства, проявившуюся в полетах беспилотников на Москву во время проведения избирательной кампании главы российской столицы с целью воздействия на выборы. Атаки БПЛА не значимы с точки зрения военной стратегии. Они необходимы лишь для психологического воздействия на население. Климов утверждает, что эти акции координировались и контролировались, главным образом, Вашингтоном и Лондоном. Андрей Климов сообщал, что в Совете Федерации обнаружены риски внешнего вмешательства в выборы президента России, которые запланированы на 2024 год. Комиссия Совфеда работает над минимизацией этих рисков и планирует выпустить специальный доклад по этой теме. Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод подтвердил, что предстоящая избирательная кампания подвергается информационному давлению и дискредитации со стороны Запада, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На данный момент фиксируется высокий уровень координации стран Запада в попытках вмешаться во внутренние дела России. Об этом рассказал глава комиссии Андрей Климов. «Очень высокий уровень координации попыток вмешательства между странами Запада», — передает слова Климова ТАСС. Он добавил, что высказывания одного политика в США почти мгновенно и без изменений повторяются политиками Евросоюза, НАТО и других стран. Особо активную роль в этом процессе играют такие структуры США, как Госдепартамент, ЦРУ и Пентагон. В списке активных игроков таких операций также находятся МИД Великобритании и его смежные структуры, Германия, Италия, Канада, Франция, Польша, Евросоюз, НАТО, а также страны прибалтийского региона. Климов также отметил радикализацию попыток вмешательства, проявившуюся в полетах беспилотников на Москву во время проведения избирательной кампании главы российской столицы с целью воздействия на выборы. Атаки БПЛА не значимы с точки зрения военной стратегии. Они необходимы лишь для психологического воздействия на население. Климов утверждает, что эти акции координировались и контролировались, главным образом, Вашингтоном и Лондоном. Андрей Климов сообщал, что в Совете Федерации обнаружены риски внешнего вмешательства в выборы президента России, которые запланированы на 2024 год. Комиссия Совфеда работает над минимизацией этих рисков и планирует выпустить специальный доклад по этой теме. Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод подтвердил, что предстоящая избирательная кампания подвергается информационному давлению и дискредитации со стороны Запада, передает РАПСИ.