Новый спикер думы Екатеринбурга прошла большой кастинг

Анна Гурарий уверенно победила на выборах в округе №9 Фото: Илья Московец © URA.RU

33-летняя Анна Гурарий — первая в истории Екатеринбурга женщина-председатель думы — перед тем, как стать кандидатом в депутаты, прошла большой кастинг. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к УрФУ.

Гурарий избрали спикером на заседании 13 октября. Интрига с ее назначением растянулась на месяц: губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов — неожиданно для всей городской элиты — решили, что председателем должна стать именно Гурарий, еще 11 сентября. То есть сразу после выборов.

На них Гурарий, поддержанная «Синарой», в округе №9 уверенно победила депутата-«яблочника» Константина Киселева (протеже миллиардера Виталия Кочеткова). То, что УрФУ нужен представитель в городской власти, глава попечительского вуза Дмитрий Пумпянский, по словам источника, решил к осени 2022-го — предположительно, вместе с губернатором Евгением Куйвашевым и ректором Виктором Кокшаровым.

Исполнителям поставили задачу подобрать кандидата на выборы — молодого, но с вменяемым управленческим опытом. В лонг-листе оказались 14 фамилий, руководители институтов и департаментов, фронтмены союза студентов и волонтерского движения.

Изучались не только официальный бэкграунд (личные дела), упоминаемость в СМИ, но и мнения экспертов (проводились фокус-группы). По итогам этих консультаций список сократился до трех-четырех фамилий, поделился инсайдер. Это были директор департамента политологии и социологии Гурарий и ее коллеги, их имена не раскрываются.

Окончательное решение принимали, вероятно, Пумпянский, президент «Синары» Михаил Ходоровский (он впоследствии и будет курировать кампанию Гурарий) и Кокшаров. В пользу Гурарий, отмечает собеседник, могли сыграть ее «порядочность» и «проактивность».

«Ей реально было интересно попробовать», — поделился источник. Также он отметил, что ранее Гурарий участвовала в мероприятиях под эгидой администрации президента РФ. Более подробно URA.RU описало, как Гурарий — девушка из простой семьи — стала вторым человеком во власти Екатеринбурга, в большом материале.