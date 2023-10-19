«Легион-Спас»: в Магнитогорске пропала 14-летняя девочка

Ребенок пропал вечером 18 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают пропавшую накануне 14-летнюю девочку. Особые приметы ребенка сообщили волонтеры поискового отряда.

«Разыскивается Горохова Вероника 2009 года рождения. 18 октября около 17:30 вышла из дома 18/3 по улице Галиуллина и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе поисково-спасательного отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Рост девушки 160-165 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие, стрижка каре. Была одета в розовый вязаный свитер с рисунком «олени» темно-синего цвета, синие джинсы и желтые кеды.

Ранее в Челябинске пропала 17-летняя девушка, которая ушла из дома 12 октября. Ее нашли живой 14 октября.