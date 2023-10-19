В Магнитогорске пропала девочка в свитере с оленями. Скрин

«Легион-Спас»: в Магнитогорске пропала 14-летняя девочка
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Октябрь в городе. Челябинск, ребенок, сквер, алое поле, подросток, парк, девочка, школьница, спина ребенка
Ребенок пропал вечером 18 октября Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают пропавшую накануне 14-летнюю девочку. Особые приметы ребенка сообщили волонтеры поискового отряда.

«Разыскивается Горохова Вероника 2009 года рождения. 18 октября около 17:30 вышла из дома 18/3 по улице Галиуллина и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе поисково-спасательного отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Рост девушки 160-165 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие, стрижка каре. Была одета в розовый вязаный свитер с рисунком «олени» темно-синего цвета, синие джинсы и желтые кеды.

Ранее в Челябинске пропала 17-летняя девушка, которая ушла из дома 12 октября. Ее нашли живой 14 октября.

Ребенок пропал накануне вечером
Ребенок пропал накануне вечером

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают пропавшую накануне 14-летнюю девочку. Особые приметы ребенка сообщили волонтеры поискового отряда. «Разыскивается Горохова Вероника 2009 года рождения. 18 октября около 17:30 вышла из дома 18/3 по улице Галиуллина и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе поисково-спасательного отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте». Рост девушки 160-165 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие, стрижка каре. Была одета в розовый вязаный свитер с рисунком «олени» темно-синего цвета, синие джинсы и желтые кеды. Ранее в Челябинске пропала 17-летняя девушка, которая ушла из дома 12 октября. Ее нашли живой 14 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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