В Ленинском районе Челябинска вечером 8 ноября местные жители расстреляли прохожих из многозарядного фейерверка. Видео инцидента очевидцы выложили в соцсетях.
«Вчера какие-то дураки стреляли с фейверков в других, потом еще взорвали очень мощную петарду. У меня к вам вопрос, вы вообще головой думаете?» — указано в сообществе «Подслушано „Мой Ленинский“ Челябинск (official)» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы уточнили, что инцидент произошел на Сельмаше в районе 19:00. Судя по кадрам видео, стрелявшие из многозарядного фейерверка по прохожим находились на балконе. На детской площадке тем временем разбегались люди. URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по Челябинску, информация проверяется. Правоохранительные органы примут все меры к установлению обстоятельств инцидента.
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