08 ноября 2023

Челябинцы расстреляли из фейерверка прохожих. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Екатеринбург, салют, фейерверк
Очевидцы записали видео ярких взрывов на детской площадке Фото:

В Ленинском районе Челябинска вечером 8 ноября местные жители расстреляли прохожих из многозарядного фейерверка. Видео инцидента очевидцы выложили в соцсетях.

«Вчера какие-то дураки стреляли с фейверков в других, потом еще взорвали очень мощную петарду. У меня к вам вопрос, вы вообще головой думаете?» — указано в сообществе «Подслушано „Мой Ленинский“ Челябинск (official)» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы уточнили, что инцидент произошел на Сельмаше в районе 19:00. Судя по кадрам видео, стрелявшие из многозарядного фейерверка по прохожим находились на балконе. На детской площадке тем временем разбегались люди. URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по Челябинску, информация проверяется. Правоохранительные органы примут все меры к установлению обстоятельств инцидента.

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В Ленинском районе Челябинска вечером 8 ноября местные жители расстреляли прохожих из многозарядного фейерверка. Видео инцидента очевидцы выложили в соцсетях. «Вчера какие-то дураки стреляли с фейверков в других, потом еще взорвали очень мощную петарду. У меня к вам вопрос, вы вообще головой думаете?» — указано в сообществе «Подслушано „Мой Ленинский“ Челябинск (official)» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы уточнили, что инцидент произошел на Сельмаше в районе 19:00. Судя по кадрам видео, стрелявшие из многозарядного фейерверка по прохожим находились на балконе. На детской площадке тем временем разбегались люди. URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по Челябинску, информация проверяется. Правоохранительные органы примут все меры к установлению обстоятельств инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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