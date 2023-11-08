Челябинцы расстреляли из фейерверка прохожих. Видео

09 ноября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Очевидцы записали видео ярких взрывов на детской площадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ленинском районе Челябинска вечером 8 ноября местные жители расстреляли прохожих из многозарядного фейерверка. Видео инцидента очевидцы выложили в соцсетях. «Вчера какие-то дураки стреляли с фейверков в других, потом еще взорвали очень мощную петарду. У меня к вам вопрос, вы вообще головой думаете?» — указано в сообществе «Подслушано „Мой Ленинский“ Челябинск (official)» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы уточнили, что инцидент произошел на Сельмаше в районе 19:00. Судя по кадрам видео, стрелявшие из многозарядного фейерверка по прохожим находились на балконе. На детской площадке тем временем разбегались люди. URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по Челябинску, информация проверяется. Правоохранительные органы примут все меры к установлению обстоятельств инцидента.

В Ленинском районе Челябинска вечером 8 ноября местные жители расстреляли прохожих из многозарядного фейерверка. Видео инцидента очевидцы выложили в соцсетях. «Вчера какие-то дураки стреляли с фейверков в других, потом еще взорвали очень мощную петарду. У меня к вам вопрос, вы вообще головой думаете?» — указано в сообществе «Подслушано „Мой Ленинский“ Челябинск (official)» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы уточнили, что инцидент произошел на Сельмаше в районе 19:00. Судя по кадрам видео, стрелявшие из многозарядного фейерверка по прохожим находились на балконе. На детской площадке тем временем разбегались люди. URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по Челябинску, информация проверяется. Правоохранительные органы примут все меры к установлению обстоятельств инцидента.