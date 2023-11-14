14 ноября 2023

Третья группа россиян эвакуирована через КПП «Рафах» из сектора Газа

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Полигон ООО "Коммунальник". Нижневартовск., пропускной пункт, шлагбаум, кпп
Через КПП «Рафах» эвакуировали россиян Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Граждане России сумели покинуть сектор Газа и переправиться в Египет через КПП «Рафах». Это уже третья группа россиян, ушедшая из горячей точки, сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.

«Сегодня (во вторник — прим. URA.RU) КПП „Рафах“ пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей», — заявил Охотенко. Его слова приводит ТАСС.

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Граждане России сумели покинуть сектор Газа и переправиться в Египет через КПП «Рафах». Это уже третья группа россиян, ушедшая из горячей точки, сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко. «Сегодня (во вторник — прим. URA.RU) КПП „Рафах“ пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей», — заявил Охотенко. Его слова приводит ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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