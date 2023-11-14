Третья группа россиян эвакуирована через КПП «Рафах» из сектора Газа

Через КПП «Рафах» эвакуировали россиян
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Граждане России сумели покинуть сектор Газа и переправиться в Египет через КПП «Рафах». Это уже третья группа россиян, ушедшая из горячей точки, сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.
«Сегодня (во вторник — прим. URA.RU) КПП „Рафах“ пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей», — заявил Охотенко. Его слова приводит ТАСС.
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