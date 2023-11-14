Третья группа россиян эвакуирована через КПП «Рафах» из сектора Газа

15 ноября 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Через КПП «Рафах» эвакуировали россиян Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Граждане России сумели покинуть сектор Газа и переправиться в Египет через КПП «Рафах». Это уже третья группа россиян, ушедшая из горячей точки, сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко. «Сегодня (во вторник — прим. URA.RU) КПП „Рафах“ пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей», — заявил Охотенко. Его слова приводит ТАСС.

Граждане России сумели покинуть сектор Газа и переправиться в Египет через КПП «Рафах». Это уже третья группа россиян, ушедшая из горячей точки, сообщил руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко. «Сегодня (во вторник — прим. URA.RU) КПП „Рафах“ пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей», — заявил Охотенко. Его слова приводит ТАСС.