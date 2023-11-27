Маму девочки, которую нашли в сугробе в Серове, не пускают в реанимацию

28 ноября 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Врачи одной из больниц Екатеринбурга борются за жизнь двухлетней девочки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Маму двухлетней девочки, которую 24 ноября нашли в одном подгузнике в Серове, не пускают к дочери в реанимацию. Врачи объяснили, что разрешат увидеться с ребенком либо когда шансов на выздоровление не будет, либо когда девочка пойдет на поправку. Об этом рассказала мама пострадавшей. «Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное. Она пережила клиническую смерть и кислородное голодание <…> Еще у нее пневмония, врачи говорят, состояние очень тяжелое», — сообщила мама девочки порталу E1.RU. Женщина рассказала изданию, что в больницу пригласили священника, который покрестил пострадавшую в реанимации. Она уточнила, что старшая дочь чувствует груз вины на себе, родители планируют показать ее психологу. Всего в семье шесть детей, пострадавшая — самая младшая. Девочку в одном подгузнике и распашонке нашел в сугробе отец. В тяжелом состоянии ее доставили из Краснотурьинска в одну из больниц Екатеринбурга. Полиция завела административное дело на маму пострадавшей. Врачи борются за жизнь девочки.

Маму двухлетней девочки, которую 24 ноября нашли в одном подгузнике в Серове, не пускают к дочери в реанимацию. Врачи объяснили, что разрешат увидеться с ребенком либо когда шансов на выздоровление не будет, либо когда девочка пойдет на поправку. Об этом рассказала мама пострадавшей. «Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное. Она пережила клиническую смерть и кислородное голодание <…> Еще у нее пневмония, врачи говорят, состояние очень тяжелое», — сообщила мама девочки порталу E1.RU. Женщина рассказала изданию, что в больницу пригласили священника, который покрестил пострадавшую в реанимации. Она уточнила, что старшая дочь чувствует груз вины на себе, родители планируют показать ее психологу. Всего в семье шесть детей, пострадавшая — самая младшая. Девочку в одном подгузнике и распашонке нашел в сугробе отец. В тяжелом состоянии ее доставили из Краснотурьинска в одну из больниц Екатеринбурга. Полиция завела административное дело на маму пострадавшей. Врачи борются за жизнь девочки.