27 ноября 2023

Маму девочки, которую нашли в сугробе в Серове, не пускают в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Врачи одной из больниц Екатеринбурга борются за жизнь двухлетней девочки Фото:

Маму двухлетней девочки, которую 24 ноября нашли в одном подгузнике в Серове, не пускают к дочери в реанимацию. Врачи объяснили, что разрешат увидеться с ребенком либо когда шансов на выздоровление не будет, либо когда девочка пойдет на поправку. Об этом рассказала мама пострадавшей.

«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное. Она пережила клиническую смерть и кислородное голодание <…> Еще у нее пневмония, врачи говорят, состояние очень тяжелое», — сообщила мама девочки порталу E1.RU.

Женщина рассказала изданию, что в больницу пригласили священника, который покрестил пострадавшую в реанимации. Она уточнила, что старшая дочь чувствует груз вины на себе, родители планируют показать ее психологу. Всего в семье шесть детей, пострадавшая — самая младшая.

Девочку в одном подгузнике и распашонке нашел в сугробе отец. В тяжелом состоянии ее доставили из Краснотурьинска в одну из больниц Екатеринбурга. Полиция завела административное дело на маму пострадавшей. Врачи борются за жизнь девочки.

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Маму двухлетней девочки, которую 24 ноября нашли в одном подгузнике в Серове, не пускают к дочери в реанимацию. Врачи объяснили, что разрешат увидеться с ребенком либо когда шансов на выздоровление не будет, либо когда девочка пойдет на поправку. Об этом рассказала мама пострадавшей. «Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное. Она пережила клиническую смерть и кислородное голодание <…> Еще у нее пневмония, врачи говорят, состояние очень тяжелое», — сообщила мама девочки порталу E1.RU. Женщина рассказала изданию, что в больницу пригласили священника, который покрестил пострадавшую в реанимации. Она уточнила, что старшая дочь чувствует груз вины на себе, родители планируют показать ее психологу. Всего в семье шесть детей, пострадавшая — самая младшая. Девочку в одном подгузнике и распашонке нашел в сугробе отец. В тяжелом состоянии ее доставили из Краснотурьинска в одну из больниц Екатеринбурга. Полиция завела административное дело на маму пострадавшей. Врачи борются за жизнь девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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