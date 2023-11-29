В Москву прилетел самолет с пассажиром, у которого подозревают лихорадку Денге

30 ноября 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Самолет прибыл в Москву из Шри-Ланки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с пассажиром, у которого обнаружили признаки лихорадки Денге. По словам источников, знакомых с обстановкой, мужчине стало плохо в полете. Рейс прибыл из Шри-Ланки. «Когда самолет „Аэрофлота“ приземлился (в Москве — прим. URA.RU), пригласили врачей. Вместе с медиками на борт поднялись люди с фотоаппаратами и тепловизорами. Потенциального распространителя осмотрели, сфотографировали пассажиров, которые могут быть переносчиками заразы, людям измерили температуру. Больного забрали из самолета в противоинфекционных костюмах. Всех пассажиров попросили сообщить в скорую, если самочувствие ухудшится», — передает Mash со ссылкой на свои источники. Медицинские бригады были готовы к прибытию самолета. Стюардесса оповестила аэропорт о ситуации на борту за четыре часа до посадки. Мужчину отсадили от прочих пассажиров во время полета. Людей после приземления держали на борту примерно час до особого распоряжения. Корреспондент URA.RU направил запросы в Шереметьево и пресс-центр «Аэрофлота». На момент публикации ответы не были получены. Лихорадка Денге — это вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Чаще встречается в Азии, Африке и Латинской Америке. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, россияне в последнее время все чаще едут отдыхать в Юго-Восточную Азию, где встречается лихорадка Денге, передает RT. Обновлено в 01:01 В «Аэрофлоте» пояснили, что у пассажира рейса SU289 Коломбо — Москва после осмотра и сдачи контрольных тестов наличие инфекции не выявлено. Подозрения на лихорадку Денге не подтвердились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с пассажиром, у которого обнаружили признаки лихорадки Денге. По словам источников, знакомых с обстановкой, мужчине стало плохо в полете. Рейс прибыл из Шри-Ланки. «Когда самолет „Аэрофлота“ приземлился (в Москве — прим. URA.RU), пригласили врачей. Вместе с медиками на борт поднялись люди с фотоаппаратами и тепловизорами. Потенциального распространителя осмотрели, сфотографировали пассажиров, которые могут быть переносчиками заразы, людям измерили температуру. Больного забрали из самолета в противоинфекционных костюмах. Всех пассажиров попросили сообщить в скорую, если самочувствие ухудшится», — передает Mash со ссылкой на свои источники. Медицинские бригады были готовы к прибытию самолета. Стюардесса оповестила аэропорт о ситуации на борту за четыре часа до посадки. Мужчину отсадили от прочих пассажиров во время полета. Людей после приземления держали на борту примерно час до особого распоряжения. Корреспондент URA.RU направил запросы в Шереметьево и пресс-центр «Аэрофлота». На момент публикации ответы не были получены. Лихорадка Денге — это вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. Чаще встречается в Азии, Африке и Латинской Америке. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, россияне в последнее время все чаще едут отдыхать в Юго-Восточную Азию, где встречается лихорадка Денге, передает RT. Обновлено в 01:01 В «Аэрофлоте» пояснили, что у пассажира рейса SU289 Коломбо — Москва после осмотра и сдачи контрольных тестов наличие инфекции не выявлено. Подозрения на лихорадку Денге не подтвердились.