Двое челябинцев застряли на подъемнике на высоте восьми метров. Фото

08 декабря 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Техника заклинила, оставив рабочих на высоте на морозе Фото: Александр Елизаров © URA.RU Двое мужчин в мороз застряли в люльке автоподъемника на высоте восьми метров на улице Овчинникова в Челябинске. Об этом 8 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Ночью 8 декабря по системе „112“ сотрудники МЧС получили сообщение: в Челябинске, на улице Овчинникова двое мужчин застряли в люльке автоподъемника на высоте восьми метров, спуститься самостоятельно не могут. Мужчины проводили работы на высоте, когда технику заклинило из-за низкой температуры воздуха», — сообщили в пресс-службе ведомства. В условиях температуры воздуха ниже тридцати градусов мужчинам грозило обморожение. Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные с помощью автолестницы спустили мужчин на землю. От медпомощи они отказались. В МЧС отметили, что в сильные морозы любая техника, в том числе подъемная, может дать сбой в работе. Ведомство призывает учитывать это обстоятельство, эксплуатируя механизмы в морозную погоду. Мужчины проводили высотные работы и не смогли спуститься самостоятельно Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Двое мужчин в мороз застряли в люльке автоподъемника на высоте восьми метров на улице Овчинникова в Челябинске. Об этом 8 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Ночью 8 декабря по системе „112“ сотрудники МЧС получили сообщение: в Челябинске, на улице Овчинникова двое мужчин застряли в люльке автоподъемника на высоте восьми метров, спуститься самостоятельно не могут. Мужчины проводили работы на высоте, когда технику заклинило из-за низкой температуры воздуха», — сообщили в пресс-службе ведомства. В условиях температуры воздуха ниже тридцати градусов мужчинам грозило обморожение. Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные с помощью автолестницы спустили мужчин на землю. От медпомощи они отказались. В МЧС отметили, что в сильные морозы любая техника, в том числе подъемная, может дать сбой в работе. Ведомство призывает учитывать это обстоятельство, эксплуатируя механизмы в морозную погоду.