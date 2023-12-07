07 декабря 2023

Двое челябинцев застряли на подъемнике на высоте восьми метров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега с крыш. Ханты-Мансийск, уборка снега, автокран с люлькой
Техника заклинила, оставив рабочих на высоте на морозе Фото:

Двое мужчин в мороз застряли в люльке автоподъемника на высоте восьми метров на улице Овчинникова в Челябинске. Об этом 8 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Ночью 8 декабря по системе „112“ сотрудники МЧС получили сообщение: в Челябинске, на улице Овчинникова двое мужчин застряли в люльке автоподъемника на высоте восьми метров, спуститься самостоятельно не могут. Мужчины проводили работы на высоте, когда технику заклинило из-за низкой температуры воздуха», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В условиях температуры воздуха ниже тридцати градусов мужчинам грозило обморожение. Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные с помощью автолестницы спустили мужчин на землю. От медпомощи они отказались.

В МЧС отметили, что в сильные морозы любая техника, в том числе подъемная, может дать сбой в работе. Ведомство призывает учитывать это обстоятельство, эксплуатируя механизмы в морозную погоду.

Мужчины проводили высотные работы и не смогли спуститься самостоятельно
Мужчины проводили высотные работы и не смогли спуститься самостоятельно
Фото:

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Двое мужчин в мороз застряли в люльке автоподъемника на высоте восьми метров на улице Овчинникова в Челябинске. Об этом 8 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Ночью 8 декабря по системе „112“ сотрудники МЧС получили сообщение: в Челябинске, на улице Овчинникова двое мужчин застряли в люльке автоподъемника на высоте восьми метров, спуститься самостоятельно не могут. Мужчины проводили работы на высоте, когда технику заклинило из-за низкой температуры воздуха», — сообщили в пресс-службе ведомства. В условиях температуры воздуха ниже тридцати градусов мужчинам грозило обморожение. Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные с помощью автолестницы спустили мужчин на землю. От медпомощи они отказались. В МЧС отметили, что в сильные морозы любая техника, в том числе подъемная, может дать сбой в работе. Ведомство призывает учитывать это обстоятельство, эксплуатируя механизмы в морозную погоду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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