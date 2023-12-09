Герой ДНР Жога высказался о конкурентах Путина на выборах

Артем Жога: у Путина нет конкурентов на предстоящих выборах

09 декабря 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Артем Жога заявил, что победа Путина на предстоящих выборах будет безоговорочной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Конкурентов у президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах нет. Об этом заявил герой ДНР Артем Жога. «Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом», — сказал Жога. Его слова передает РИА Новости. Новость по теме Кто такой Артем Жога, которому Путин сообщил, что идет на выборы Жога отметил, что Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР будут участвовать в выборах президента РФ впервые. По его словам, свободу выбора и свободу разговаривать на русском языке новым регионам дало решение Путина о начале СВО и вхождении в состав РФ этих регионов. Ранее Жога попросил Путина пойти на выборы. О своем решении президент сообщил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле, где именно Жога задал вопрос главе России о том, пойдет ли он на выборы.

Конкурентов у президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах нет. Об этом заявил герой ДНР Артем Жога. «Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом», — сказал Жога. Его слова передает РИА Новости. Жога отметил, что Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР будут участвовать в выборах президента РФ впервые. По его словам, свободу выбора и свободу разговаривать на русском языке новым регионам дало решение Путина о начале СВО и вхождении в состав РФ этих регионов. Ранее Жога попросил Путина пойти на выборы. О своем решении президент сообщил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле, где именно Жога задал вопрос главе России о том, пойдет ли он на выборы.