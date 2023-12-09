Герой ДНР Жога высказался о конкурентах Путина на выборах

Конкурентов у президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах нет. Об этом заявил герой ДНР Артем Жога.
«Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом», — сказал Жога. Его слова передает РИА Новости.
Жога отметил, что Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР будут участвовать в выборах президента РФ впервые. По его словам, свободу выбора и свободу разговаривать на русском языке новым регионам дало решение Путина о начале СВО и вхождении в состав РФ этих регионов.
Ранее Жога попросил Путина пойти на выборы. О своем решении президент сообщил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле, где именно Жога задал вопрос главе России о том, пойдет ли он на выборы.
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