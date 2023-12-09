Герой ДНР Жога высказался о конкурентах Путина на выборах

Артем Жога: у Путина нет конкурентов на предстоящих выборах
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, жога
Артем Жога заявил, что победа Путина на предстоящих выборах будет безоговорочной Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Конкурентов у президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах нет. Об этом заявил герой ДНР Артем Жога.

«Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом», — сказал Жога. Его слова передает РИА Новости.

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Жога отметил, что Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР будут участвовать в выборах президента РФ впервые. По его словам, свободу выбора и свободу разговаривать на русском языке новым регионам дало решение Путина о начале СВО и вхождении в состав РФ этих регионов.

Ранее Жога попросил Путина пойти на выборы. О своем решении президент сообщил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле, где именно Жога задал вопрос главе России о том, пойдет ли он на выборы.

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Конкурентов у президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах нет. Об этом заявил герой ДНР Артем Жога. «Конкуренции нет. Я так думаю, что победа будет безоговорочная с просто огромным результатом, с огромным процентом», — сказал Жога. Его слова передает РИА Новости. Жога отметил, что Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР будут участвовать в выборах президента РФ впервые. По его словам, свободу выбора и свободу разговаривать на русском языке новым регионам дало решение Путина о начале СВО и вхождении в состав РФ этих регионов. Ранее Жога попросил Путина пойти на выборы. О своем решении президент сообщил после вручения «Золотых звезд» участникам СВО в Кремле, где именно Жога задал вопрос главе России о том, пойдет ли он на выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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