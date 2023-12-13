Шоу, где звезды обсуждают слухи о себе, стало лучшим в 2023 году

Проект «Злые языки» получил премию «LIKE Influencer Awards» как лучшее шоу
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Продюсер Екатерина Щекочихина назвала шоу провокационным и уникальным Фото:

RUTUBE-шоу «Злые языки» победило в номинации «Лучшее развлекательное шоу» ежегодной национальной премии «LIKE Influencer Awards». Церемония подведения итогов прошла в Москве 11 декабря. Креативный продюсер, режиссер Мариам Халилова сообщила, что шоу разоблачает статьи желтой прессы.

«Шоу „Злые языки“ — уникальный, эмпатичный и поучительный проект. <…> Мы не просто развенчиваем мифы желтой прессы, а являемся как бы лакмусовой бумажкой между героем и прессой, даем возможность увидеть истину», — сообщила Халилова. Она отметила, что проект задает тренды, а планка из сезона в сезон становится выше.

В шоу «Злые языки» четыре ведущих приглашают в студию известных артистов и просят прокомментировать новости о себе из желтой прессы. Они задают провокационные вопросы знаменитостям, чтобы те могли высказаться о наболевшем на широкую аудиторию и очистить свое имя от лживой информации.

Продюсер RUTUBE Екатерина Щекочихина заявила, что благодаря шоу медийные личности могут раскрыться с неожиданной стороны для фанатов. Она назвала шоу провокационным и уникальным.

Премьера третьего сезона шоу «Злые языки» назначена на 13 декабря. Проект посетят известные артисты и блогеры. Зрителей также ждет новый состав ведущих.

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RUTUBE-шоу «Злые языки» победило в номинации «Лучшее развлекательное шоу» ежегодной национальной премии «LIKE Influencer Awards». Церемония подведения итогов прошла в Москве 11 декабря. Креативный продюсер, режиссер Мариам Халилова сообщила, что шоу разоблачает статьи желтой прессы. «Шоу „Злые языки“ — уникальный, эмпатичный и поучительный проект. <…> Мы не просто развенчиваем мифы желтой прессы, а являемся как бы лакмусовой бумажкой между героем и прессой, даем возможность увидеть истину», — сообщила Халилова. Она отметила, что проект задает тренды, а планка из сезона в сезон становится выше. В шоу «Злые языки» четыре ведущих приглашают в студию известных артистов и просят прокомментировать новости о себе из желтой прессы. Они задают провокационные вопросы знаменитостям, чтобы те могли высказаться о наболевшем на широкую аудиторию и очистить свое имя от лживой информации. Продюсер RUTUBE Екатерина Щекочихина заявила, что благодаря шоу медийные личности могут раскрыться с неожиданной стороны для фанатов. Она назвала шоу провокационным и уникальным. Премьера третьего сезона шоу «Злые языки» назначена на 13 декабря. Проект посетят известные артисты и блогеры. Зрителей также ждет новый состав ведущих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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