«Новую «няню» будут сравнивать с Заворотнюк»: режиссер популярного ситкома высказался о ремейке сериала

Режиссер популярного ситкома «Моя прекрасная няня» Эдуард Радзюкевич высказался о готовящемся к выходу ремейке сериала — «Няня Оксана». По его мнению, зрители неизбежно будут сравнивать новую героиню с исполнительницей главной роли в оригинале — Анастасией Заворотнюк.
«Конечно, будут сравнивать с Настей. Тут этические моменты есть», — заявил Радзюкевич, комментируя грядущую премьеру. Его слова приводит Woman.ru. Он отметил, что история «Золушки», лежащая в основе «Моей прекрасной няни», вряд ли сможет заинтересовать аудиторию во второй раз, поскольку сам оригинальный проект уже являлся адаптацией американского сериала.
Ранее стало известно, что мнения актеров оригинального состава «Моей прекрасной няни» относительно ремейка разделились. Исполнитель роли дворецкого Константина Борис Смолкин не поддержал идею создания нового сериала, тогда как Ольга Прокофьева (Жанна Аркадьева) пожелала удачи команде «Няни Оксаны». Премьера нового проекта ожидается осенью текущего года. В главных ролях — российская ведущая, блогер и комик Олеся Иванченко, известная по программе «Натальная карта», актер Виктор Хориняк, известный по сериалу «Кухня» и фильмам франшизы «Последний богатырь» и другие.
Главная героиня сериала Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года. В течение пяти лет она боролась с глиобластомой — одной из самых агрессивных форм опухоли мозга. На момент смерти актрисе было 53 года. Она ушла из жизни в московской клинике, окруженная близкими. Ее муж, титулованный фигурист, чемпион США Петр Чернышев держал ее за руку до самого конца. Кроме того, за это время также ушли из жизни Любовь Полищук и Александра Назарова — актрисы, которые исполнили роли мамы и бабушки Вики Прутковской в сериале.
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