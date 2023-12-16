Киев готовится к боям в метро

МК: российский спецназовец оценил перспективу боев в киевском метро

16 декабря 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Подготовка к боям в метро Киева зарождает беспокойство среди жителей Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Метро в Киеве готовят к партизанским боевым действиям. Данная информация все чаще начала появляться в украинских соцсетях. Это зарождает беспокойство среди мирного населения Украины. Об этом сообщил офицер одного из российских спецподразделений с позывным «Корнет». «Киевский метрополитен, безусловно, можно рассматривать как важнейший стратегический объект», — передает « МК.RU» слова спецназовца. По его словам, в этом метро изначально в проекты строительства были заложены варианты о другом пути «холодной» войны. Но тот факт, что Украина только сейчас начала готовить метрополитен в качестве объекта обороны, говорит о том, что за 30 лет люди все разворовали и продали. Сам объект был доведен до состояния непригодности, хотя функция безопасности очень важна. Как заявил «Корнет», на фоне спецоперации, вероятно, что Киев готовится к обороне. Верховный главнокомандующий на прямой линии сообщил, что ВС РФ активно продвигаются на всех направлениях. По мнению офицера, при боевых действиях в метрополитене ВСУ могут проиграть. Он привел в пример взятие завода «Азовсталь» в Мариуполе. Подземелья были хорошо укреплены, но полная блокада вынудила гарнизон украинских военных сдаться при полной блокаде. Ранее сообщалось, что оставшиеся в Мариуполе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». Позже они были заблокированы российскими военными. Минобороны 20 мая 2022 года заявило о выходе всех боевиков с территории комбината. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя и об окончании операции на заводе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Метро в Киеве готовят к партизанским боевым действиям. Данная информация все чаще начала появляться в украинских соцсетях. Это зарождает беспокойство среди мирного населения Украины. Об этом сообщил офицер одного из российских спецподразделений с позывным «Корнет». «Киевский метрополитен, безусловно, можно рассматривать как важнейший стратегический объект», — передает «МК.RU» слова спецназовца. По его словам, в этом метро изначально в проекты строительства были заложены варианты о другом пути «холодной» войны. Но тот факт, что Украина только сейчас начала готовить метрополитен в качестве объекта обороны, говорит о том, что за 30 лет люди все разворовали и продали. Сам объект был доведен до состояния непригодности, хотя функция безопасности очень важна. Как заявил «Корнет», на фоне спецоперации, вероятно, что Киев готовится к обороне. Верховный главнокомандующий на прямой линии сообщил, что ВС РФ активно продвигаются на всех направлениях. По мнению офицера, при боевых действиях в метрополитене ВСУ могут проиграть. Он привел в пример взятие завода «Азовсталь» в Мариуполе. Подземелья были хорошо укреплены, но полная блокада вынудила гарнизон украинских военных сдаться при полной блокаде. Ранее сообщалось, что оставшиеся в Мариуполе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». Позже они были заблокированы российскими военными. Минобороны 20 мая 2022 года заявило о выходе всех боевиков с территории комбината. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Мариуполя и об окончании операции на заводе.