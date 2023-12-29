Ямальцам и тюменцам помогут вернуться с новогодних каникул

Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный авиарейс до Тюмени
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Аэропорт. Курган, аэропорт, ожидание, сумка, пассажиры
Дополнительный авиарейс Тюмень — Салехард и обратно запустили на 8 января Фото:

Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный рейс из Тюмени в Салехард и обратно, чтобы жители могли вовремя вернуться с новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«[Вводится дополнительный авиарейс] Тюмень — Салехард — Тюмень на 8 января 2024 года. Вылет из Тюмени в 11:20, вылет из Салехарда в 14:00. Рейс выполняется на Sukhoi Superjet 100 в компоновке 93 экономических места», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.

Ранее авиаперевозчик увеличил количество авиарейсов на Новогодние каникулы. Надымчане и ноябряне смогут слетать в Тюмень и Санкт-Петербург.

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Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный рейс из Тюмени в Салехард и обратно, чтобы жители могли вовремя вернуться с новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «[Вводится дополнительный авиарейс] Тюмень — Салехард — Тюмень на 8 января 2024 года. Вылет из Тюмени в 11:20, вылет из Салехарда в 14:00. Рейс выполняется на Sukhoi Superjet 100 в компоновке 93 экономических места», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее авиаперевозчик увеличил количество авиарейсов на Новогодние каникулы. Надымчане и ноябряне смогут слетать в Тюмень и Санкт-Петербург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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