Общество Транспорт Ямальцам и тюменцам помогут вернуться с новогодних каникул Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный авиарейс до Тюмени 29 декабря 2023 в 11:54 Размер текста - 17 + Дополнительный авиарейс Тюмень — Салехард и обратно запустили на 8 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный рейс из Тюмени в Салехард и обратно, чтобы жители могли вовремя вернуться с новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «[Вводится дополнительный авиарейс] Тюмень — Салехард — Тюмень на 8 января 2024 года. Вылет из Тюмени в 11:20, вылет из Салехарда в 14:00. Рейс выполняется на Sukhoi Superjet 100 в компоновке 93 экономических места», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее авиаперевозчик увеличил количество авиарейсов на Новогодние каникулы. Надымчане и ноябряне смогут слетать в Тюмень и Санкт-Петербург. Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный рейс из Тюмени в Салехард и обратно, чтобы жители могли вовремя вернуться с новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «[Вводится дополнительный авиарейс] Тюмень — Салехард — Тюмень на 8 января 2024 года. Вылет из Тюмени в 11:20, вылет из Салехарда в 14:00. Рейс выполняется на Sukhoi Superjet 100 в компоновке 93 экономических места», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Ранее авиаперевозчик увеличил количество авиарейсов на Новогодние каникулы. Надымчане и ноябряне смогут слетать в Тюмень и Санкт-Петербург. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям