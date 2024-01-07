Путин осуществил мечту восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска

07 января 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Путин показал девочке Байкал и Ангару Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин исполнил желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска Кристины Син. Она мечтала побывать на озере Байкал. Глава России исполнил ее желание в рамках акции «Елка желаний». «Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Южно-Сахалинска, мечтавшей увидеть Байкал», — передают « Известия» . Отмечается, что Кристине очень понравились Байкал и Ангара. По информации газеты, также в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей. Она вместе с семьей увидела нерп и побывала на экскурсии в поселке Листвянка и в Байкальском музее СО РАН. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечту девочки Инги из Салехарда. Она хотела посетить цирк братьев Запашных. Ей показали представление и провели экскурсию по закулисью. Кроме того, Ингу познакомили с разными животными.

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска Кристины Син. Она мечтала побывать на озере Байкал. Глава России исполнил ее желание в рамках акции «Елка желаний». «Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Южно-Сахалинска, мечтавшей увидеть Байкал», — передают «Известия». Отмечается, что Кристине очень понравились Байкал и Ангара. По информации газеты, также в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей. Она вместе с семьей увидела нерп и побывала на экскурсии в поселке Листвянка и в Байкальском музее СО РАН. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечту девочки Инги из Салехарда. Она хотела посетить цирк братьев Запашных. Ей показали представление и провели экскурсию по закулисью. Кроме того, Ингу познакомили с разными животными.