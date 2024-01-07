Путин осуществил мечту восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Путин показал девочке Байкал и Ангару Фото:

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска Кристины Син. Она мечтала побывать на озере Байкал. Глава России исполнил ее желание в рамках акции «Елка желаний».

«Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Южно-Сахалинска, мечтавшей увидеть Байкал», — передают «Известия». Отмечается, что Кристине очень понравились Байкал и Ангара.

По информации газеты, также в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей. Она вместе с семьей увидела нерп и побывала на экскурсии в поселке Листвянка и в Байкальском музее СО РАН.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечту девочки Инги из Салехарда. Она хотела посетить цирк братьев Запашных. Ей показали представление и провели экскурсию по закулисью. Кроме того, Ингу познакомили с разными животными.

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Президент РФ Владимир Путин исполнил желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска Кристины Син. Она мечтала побывать на озере Байкал. Глава России исполнил ее желание в рамках акции «Елка желаний». «Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Южно-Сахалинска, мечтавшей увидеть Байкал», — передают «Известия». Отмечается, что Кристине очень понравились Байкал и Ангара. По информации газеты, также в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей. Она вместе с семьей увидела нерп и побывала на экскурсии в поселке Листвянка и в Байкальском музее СО РАН. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечту девочки Инги из Салехарда. Она хотела посетить цирк братьев Запашных. Ей показали представление и провели экскурсию по закулисью. Кроме того, Ингу познакомили с разными животными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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