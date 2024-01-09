Дерипаска предрек резкий обвал цен на нефть в 2024 году

Олег Дерипаска заявил, что стоимость нефти резко упадет в 2024 году
В 2024 году стоимость нефти на мировом рынке упадет еще на 20%. Такой прогноз сделал предприниматель Олег Дерипаска.
«Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», — считает Олег Дерипаска. Свое заявление он опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее правительство РФ спрогнозировало судьбу цен на нефть в 2024 году. Согласно предположениям кабмина, средняя цена энергоресурса составит от 80 до 85 долларов за баррель, передает RT.
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