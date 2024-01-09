Дерипаска предрек резкий обвал цен на нефть в 2024 году

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерипаска заявил, что стоимость нефти резко упадет в 2024 году Фото:

В 2024 году стоимость нефти на мировом рынке упадет еще на 20%. Такой прогноз сделал предприниматель Олег Дерипаска.

«Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», — считает Олег Дерипаска. Свое заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее правительство РФ спрогнозировало судьбу цен на нефть в 2024 году. Согласно предположениям кабмина, средняя цена энергоресурса составит от 80 до 85 долларов за баррель, передает RT.

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В 2024 году стоимость нефти на мировом рынке упадет еще на 20%. Такой прогноз сделал предприниматель Олег Дерипаска. «Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», — считает Олег Дерипаска. Свое заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее правительство РФ спрогнозировало судьбу цен на нефть в 2024 году. Согласно предположениям кабмина, средняя цена энергоресурса составит от 80 до 85 долларов за баррель, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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