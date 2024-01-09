Экономика Промышленность Дерипаска предрек резкий обвал цен на нефть в 2024 году 09 января 2024 в 15:39 Размер текста - 17 + Олег Дерипаска заявил, что стоимость нефти резко упадет в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2024 году стоимость нефти на мировом рынке упадет еще на 20%. Такой прогноз сделал предприниматель Олег Дерипаска. «Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», — считает Олег Дерипаска. Свое заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее правительство РФ спрогнозировало судьбу цен на нефть в 2024 году. Согласно предположениям кабмина, средняя цена энергоресурса составит от 80 до 85 долларов за баррель, передает RT. В 2024 году стоимость нефти на мировом рынке упадет еще на 20%. Такой прогноз сделал предприниматель Олег Дерипаска. «Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», — считает Олег Дерипаска. Свое заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее правительство РФ спрогнозировало судьбу цен на нефть в 2024 году. Согласно предположениям кабмина, средняя цена энергоресурса составит от 80 до 85 долларов за баррель, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям