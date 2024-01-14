Политолог объяснил, зачем Северная Корея сотрудничает с Россией

Политолог Гуреев: сотрудничество России и Северной Кореи выгодно обеим сторонам

14 января 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Сотрудничество КНДР и России выгодно обеим странам, считает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи в ближайшие дни посетит РФ. Северная Корея хочет получить от России помощь в авиации, заявил эксперт Центра сопровождения политических процессов Данил Гуреев. «У корейцев есть трудности в области авиации, которые они хотят преодолеть за счет Российской Федерации», — заявил политолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он также отметил, что у РФ и КНДР есть общие геополитические интересы. Так, по словам Гуреева, Северная Корея борется за свою независимость с правительствами Южной Кореи и США. А Россия выступает как антиглобалистская сила и пытается выстроить справедливые отношения между странами. В сентябре Южная Корея вызвала посла РФ и призвала отказаться от военного сотрудничества с КНДР. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Джин сказал, что Россия должна действовать ответственно в Восточном море, так как она приняла резолюцию о санкциях против КНДР.

Глава МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи в ближайшие дни посетит РФ. Северная Корея хочет получить от России помощь в авиации, заявил эксперт Центра сопровождения политических процессов Данил Гуреев. «У корейцев есть трудности в области авиации, которые они хотят преодолеть за счет Российской Федерации», — заявил политолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он также отметил, что у РФ и КНДР есть общие геополитические интересы. Так, по словам Гуреева, Северная Корея борется за свою независимость с правительствами Южной Кореи и США. А Россия выступает как антиглобалистская сила и пытается выстроить справедливые отношения между странами. В сентябре Южная Корея вызвала посла РФ и призвала отказаться от военного сотрудничества с КНДР. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Джин сказал, что Россия должна действовать ответственно в Восточном море, так как она приняла резолюцию о санкциях против КНДР.