Избрание бывшего лидера Дональда Трампа на пост главы США является именно тем, что сейчас нужно миру. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Если взглянуть на факты, то вполне можно заявить, как я это сейчас и делаю, что президентство Трампа может быть именно тем, что сейчас необходимо миру», —
По его словам, во время своего президентского срока Трамп успешно вел экономическую политику. Джонсон отметил, что именно при Трампе Штаты передали Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. По его словам, в случае переизбрания президентом Трамп вряд ли прекратит поддержку Киева.
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