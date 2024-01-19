Джонсон выступил за возвращение Трампа на пост президента США

20 января 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон желает видеть Дональда Трампа (на фото) президентом США Фото: Official White House / Shealah Craighead Избрание бывшего лидера Дональда Трампа на пост главы США является именно тем, что сейчас нужно миру. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Если взглянуть на факты, то вполне можно заявить, как я это сейчас и делаю, что президентство Трампа может быть именно тем, что сейчас необходимо миру», — заявил Борис Джонсон. Его слова приводит газета Daily Mail. По его словам, во время своего президентского срока Трамп успешно вел экономическую политику. Джонсон отметил, что именно при Трампе Штаты передали Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. По его словам, в случае переизбрания президентом Трамп вряд ли прекратит поддержку Киева.

Избрание бывшего лидера Дональда Трампа на пост главы США является именно тем, что сейчас нужно миру. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Если взглянуть на факты, то вполне можно заявить, как я это сейчас и делаю, что президентство Трампа может быть именно тем, что сейчас необходимо миру», — заявил Борис Джонсон. Его слова приводит газета Daily Mail. По его словам, во время своего президентского срока Трамп успешно вел экономическую политику. Джонсон отметил, что именно при Трампе Штаты передали Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin. По его словам, в случае переизбрания президентом Трамп вряд ли прекратит поддержку Киева.