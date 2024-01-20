Губернатор Куйвашев выделил миллионы на сельские дома культуры

21 января 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выделил 95 миллионов рублей на ремонт сельских домов культуры Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 95 млн рублей на ремонт домов культуры в 20 муниципалитетах Среднего Урала. Финансирование рассчитано на 2024 год, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев выделил 95 млн рублей на ремонт сельских домов культуры в 20 муниципалитетах Свердловской области в 2024 году. Почти 16,4 млн рублей выделено на ремонт Центра культуры, досуга и народного творчества в селе Пристань Артинского городского округа», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». На ремонт Дома культуры в селе Коптелово направлено 12,3 млн рублей, сказано в сообщении. Еще 11,6 млн рублей были выделены на ремонт ДК в селе Коркинское и досугового центра в селе Ленском Туринского городского округа. Также выделены средства на ремонт учреждений культуры в Алапаевске, Белоярском, Березовском, Верхней Салде, Ивделе, Камышлове, Красноуральске, Кушве, Нижней Салде, Новоуральске, Пышминском городском округе, Сосьве, Староуткинске, Сухом Логу, Тавде, Тугулыме, Туринске, Нижнесергинском городском округе. Помимо этого, еще 23 миллиона рублей выделено на создание модельных библиотек в Камышлове и Ирбите по нацпроекту «Культура». Губернатор Свердловской области ранее направил более 110 млн рублей на благоустройство сел и улучшение жилищных условий их жителей. Финансирование также запланировано на 2024 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 95 млн рублей на ремонт домов культуры в 20 муниципалитетах Среднего Урала. Финансирование рассчитано на 2024 год, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев выделил 95 млн рублей на ремонт сельских домов культуры в 20 муниципалитетах Свердловской области в 2024 году. Почти 16,4 млн рублей выделено на ремонт Центра культуры, досуга и народного творчества в селе Пристань Артинского городского округа», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». На ремонт Дома культуры в селе Коптелово направлено 12,3 млн рублей, сказано в сообщении. Еще 11,6 млн рублей были выделены на ремонт ДК в селе Коркинское и досугового центра в селе Ленском Туринского городского округа. Также выделены средства на ремонт учреждений культуры в Алапаевске, Белоярском, Березовском, Верхней Салде, Ивделе, Камышлове, Красноуральске, Кушве, Нижней Салде, Новоуральске, Пышминском городском округе, Сосьве, Староуткинске, Сухом Логу, Тавде, Тугулыме, Туринске, Нижнесергинском городском округе. Помимо этого, еще 23 миллиона рублей выделено на создание модельных библиотек в Камышлове и Ирбите по нацпроекту «Культура». Губернатор Свердловской области ранее направил более 110 млн рублей на благоустройство сел и улучшение жилищных условий их жителей. Финансирование также запланировано на 2024 год.