ТАСС: стая косаток, застрявшая у побережья Японии, спаслась из ледяного плена

07 февраля 2024 в 07:54 Размер текста - 17 +

Велика вероятность, что косатки выбрались из ловушки, сказал чиновник Фото: Илья Московец © URA.RU Стая краснокнижных косаток, угодившая в ледяную ловушку в тихоокеанских водах Японии, спаслась. Об этом сообщил представитель муниципалитета города Раусу на самом северном японском острове Хоккайдо. «Мы только что осмотрели это место. Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться», — передает слова чиновника агентство ТАСС. Собеседник подчеркнул, что беспокойство все еще остается. Он предположил, что они могут угодить в ловушку в другом месте. О косатках, угодивших в ледяной плен стало известно 6 февраля. Сопредседатель и основатель Фонда защиты китов Василий Борисов заявлял, что китов необходимо спасти как можно скорее, так как у них может начаться обезвоживание, пишет Life .

Стая краснокнижных косаток, угодившая в ледяную ловушку в тихоокеанских водах Японии, спаслась. Об этом сообщил представитель муниципалитета города Раусу на самом северном японском острове Хоккайдо. «Мы только что осмотрели это место. Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться», — передает слова чиновника агентство ТАСС. Собеседник подчеркнул, что беспокойство все еще остается. Он предположил, что они могут угодить в ловушку в другом месте. О косатках, угодивших в ледяной плен стало известно 6 февраля. Сопредседатель и основатель Фонда защиты китов Василий Борисов заявлял, что китов необходимо спасти как можно скорее, так как у них может начаться обезвоживание, пишет Life.