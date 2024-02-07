ТАСС: стая косаток, застрявшая у побережья Японии, спаслась из ледяного плена

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Клипарт. Магнитогорск, башкирия, лед, озеро банное
Велика вероятность, что косатки выбрались из ловушки, сказал чиновник Фото:

Стая краснокнижных косаток, угодившая в ледяную ловушку в тихоокеанских водах Японии, спаслась. Об этом сообщил представитель муниципалитета города Раусу на самом северном японском острове Хоккайдо.

«Мы только что осмотрели это место. Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться», — передает слова чиновника агентство ТАСС.

Собеседник подчеркнул, что беспокойство все еще остается. Он предположил, что они могут угодить в ловушку в другом месте.

О косатках, угодивших в ледяной плен стало известно 6 февраля. Сопредседатель и основатель Фонда защиты китов Василий Борисов заявлял, что китов необходимо спасти как можно скорее, так как у них может начаться обезвоживание, пишет Life.

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Стая краснокнижных косаток, угодившая в ледяную ловушку в тихоокеанских водах Японии, спаслась. Об этом сообщил представитель муниципалитета города Раусу на самом северном японском острове Хоккайдо. «Мы только что осмотрели это место. Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться», — передает слова чиновника агентство ТАСС. Собеседник подчеркнул, что беспокойство все еще остается. Он предположил, что они могут угодить в ловушку в другом месте. О косатках, угодивших в ледяной плен стало известно 6 февраля. Сопредседатель и основатель Фонда защиты китов Василий Борисов заявлял, что китов необходимо спасти как можно скорее, так как у них может начаться обезвоживание, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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