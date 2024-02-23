В мире Европа Франция пообещала поставить Армении ракеты 23 февраля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + Франция готова поставить Украине ракеты для ПВО Фото: U.S. Navy Париж предоставит Армении ракеты для систем противовоздушной обороны, если Ереван будет нуждаться в этом. Такое заявление сделал глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. «Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если Ереван будет в этом нуждаться», — сказал Себастьян Лекорню. Свое заявление министр обороны сделал во время совместной пресс-конференции министров обороны Армении и Франции. Париж предоставит Армении ракеты для систем противовоздушной обороны, если Ереван будет нуждаться в этом. Такое заявление сделал глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. «Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если Ереван будет в этом нуждаться», — сказал Себастьян Лекорню. Свое заявление министр обороны сделал во время совместной пресс-конференции министров обороны Армении и Франции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям