Франция пообещала поставить Армении ракеты

Франция готова поставить Украине ракеты для ПВО
Париж предоставит Армении ракеты для систем противовоздушной обороны, если Ереван будет нуждаться в этом. Такое заявление сделал глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.
«Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если Ереван будет в этом нуждаться», — сказал Себастьян Лекорню. Свое заявление министр обороны сделал во время совместной
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