Франция пообещала поставить Армении ракеты

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Франция готова поставить Украине ракеты для ПВО Фото:

Париж предоставит Армении ракеты для систем противовоздушной обороны, если Ереван будет нуждаться в этом. Такое заявление сделал глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если Ереван будет в этом нуждаться», — сказал Себастьян Лекорню. Свое заявление министр обороны сделал во время совместной пресс-конференции министров обороны Армении и Франции.

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Париж предоставит Армении ракеты для систем противовоздушной обороны, если Ереван будет нуждаться в этом. Такое заявление сделал глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. «Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если Ереван будет в этом нуждаться», — сказал Себастьян Лекорню. Свое заявление министр обороны сделал во время совместной пресс-конференции министров обороны Армении и Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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