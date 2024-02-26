Пермяк отсудил у фирмы 900 тысяч за непостроенные дом и баню

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Дело рассматривалось в Индустриальном районном суде Перми Фото:

Житель Пермского края заказал доставку и строительство дома и бани на дачном участке, но компания ничего не сделала. Тогда мужчина обратился в суд и теперь ему должны выплатить 900 тысяч рублей. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального районного суда Перми.

«Пермяк заказал в компании „Авелен“ доставку и сборку дома и бани на дачном участке. Внес предоплату в размере 455 тысяч рублей. Компания должна была привезти и собрать баню и дом до 5 ноября 2023 года, но к этому моменту на участке ничего не появилось. Пермяк решил расторгнуть договор и потребовал вернуть ему деньги, но компания перечислила на счет покупателя только 200 тысяч рублей. После того как организация перестала перечислять деньги, мужчина обратился с иском в суд», — говорится в решении суда.

Пермяк потребовал выплатить ему неустойку за нарушение срока выполнения работ, неустойку за нарушение срока возврата денег и компенсацию морального вреда. Суд частично удовлетворил требования мужчины и обязал компанию перечислить ему 900 тысяч рублей.

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Житель Пермского края заказал доставку и строительство дома и бани на дачном участке, но компания ничего не сделала. Тогда мужчина обратился в суд и теперь ему должны выплатить 900 тысяч рублей. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального районного суда Перми. «Пермяк заказал в компании „Авелен“ доставку и сборку дома и бани на дачном участке. Внес предоплату в размере 455 тысяч рублей. Компания должна была привезти и собрать баню и дом до 5 ноября 2023 года, но к этому моменту на участке ничего не появилось. Пермяк решил расторгнуть договор и потребовал вернуть ему деньги, но компания перечислила на счет покупателя только 200 тысяч рублей. После того как организация перестала перечислять деньги, мужчина обратился с иском в суд», — говорится в решении суда. Пермяк потребовал выплатить ему неустойку за нарушение срока выполнения работ, неустойку за нарушение срока возврата денег и компенсацию морального вреда. Суд частично удовлетворил требования мужчины и обязал компанию перечислить ему 900 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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