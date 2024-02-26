Пермяк отсудил у фирмы 900 тысяч за непостроенные дом и баню

26 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дело рассматривалось в Индустриальном районном суде Перми Фото: Владимир Жабриков Житель Пермского края заказал доставку и строительство дома и бани на дачном участке, но компания ничего не сделала. Тогда мужчина обратился в суд и теперь ему должны выплатить 900 тысяч рублей. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального районного суда Перми. «Пермяк заказал в компании „Авелен“ доставку и сборку дома и бани на дачном участке. Внес предоплату в размере 455 тысяч рублей. Компания должна была привезти и собрать баню и дом до 5 ноября 2023 года, но к этому моменту на участке ничего не появилось. Пермяк решил расторгнуть договор и потребовал вернуть ему деньги, но компания перечислила на счет покупателя только 200 тысяч рублей. После того как организация перестала перечислять деньги, мужчина обратился с иском в суд», — говорится в решении суда. Пермяк потребовал выплатить ему неустойку за нарушение срока выполнения работ, неустойку за нарушение срока возврата денег и компенсацию морального вреда. Суд частично удовлетворил требования мужчины и обязал компанию перечислить ему 900 тысяч рублей.

Житель Пермского края заказал доставку и строительство дома и бани на дачном участке, но компания ничего не сделала. Тогда мужчина обратился в суд и теперь ему должны выплатить 900 тысяч рублей. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального районного суда Перми. «Пермяк заказал в компании „Авелен“ доставку и сборку дома и бани на дачном участке. Внес предоплату в размере 455 тысяч рублей. Компания должна была привезти и собрать баню и дом до 5 ноября 2023 года, но к этому моменту на участке ничего не появилось. Пермяк решил расторгнуть договор и потребовал вернуть ему деньги, но компания перечислила на счет покупателя только 200 тысяч рублей. После того как организация перестала перечислять деньги, мужчина обратился с иском в суд», — говорится в решении суда. Пермяк потребовал выплатить ему неустойку за нарушение срока выполнения работ, неустойку за нарушение срока возврата денег и компенсацию морального вреда. Суд частично удовлетворил требования мужчины и обязал компанию перечислить ему 900 тысяч рублей.