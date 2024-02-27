Судья объяснил, за что ударил игрока на матче по мини-футболу в Екатеринбурге

Екатеринбургский судья заявил, что ударил игрока за нецензурные оскорбления

28 февраля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Многие поклонники мини-футбола встали на сторону судьи и защищают его в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургский судья Роман Камбаров не сдержался и ударил игрока команды по мини-футболу «Уралхиммаш» после того, как тот неоднократно оскорбил его в нецензурной форме. Так он объяснил свое поведение на поле в разговоре с URA.RU. «Там был момент, он начал махать у меня перед лицом руками. Я ему — „успокойся“, показал желтую карточку, потом еще раз, потом уже красную. Он никак не успокаивался, продолжал оскорблять нецензурными словами: д…б (чурбан — прим. ред.), сукин сын, п…с (представитель нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. ред.). Даже зрители с балкона ему кричали: „Ты зачем провоцируешь?“ При этом он еще улыбался так, словно специально старался вывести меня из себя. Я долго держался, а потом не вытерпел и ударил», — рассказал Камбаров. Он признает, что не должен был так поступить, и понимает, что совершил ошибку. «Что есть — то есть. Я согласен, что судье так нельзя себя вести», — считает арбитр. Перед игроком, который получил от него хук слева, он не извинился. «А почему я должен извиняться, если это он начал? Если бы он извинился, я бы тоже извинился. Если бы только я был виноват, я сейчас бы нашел его и сказал: „Прости, дружище, это спорт, это футбол, эмоции, всякое бывает“. Но мы виноваты оба, и он первый начал», — объяснил рефери. В матче по мини-футболу, который прошел в Екатеринбурге, принимали участие команды любительской футбольной «Лиги 5×5» — местный «Уралхиммаш» и «Памир» (город Орел). Во время матча судья Роман Камбаров ударил игрока «Уралхиммаша» Валерия Лебедева по лицу. Этот момент попал на видео. И арбитра, и футболиста дисквалифицировали до конца сезона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский судья Роман Камбаров не сдержался и ударил игрока команды по мини-футболу «Уралхиммаш» после того, как тот неоднократно оскорбил его в нецензурной форме. Так он объяснил свое поведение на поле в разговоре с URA.RU. «Там был момент, он начал махать у меня перед лицом руками. Я ему — „успокойся“, показал желтую карточку, потом еще раз, потом уже красную. Он никак не успокаивался, продолжал оскорблять нецензурными словами: д…б (чурбан — прим. ред.), сукин сын, п…с (представитель нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. ред.). Даже зрители с балкона ему кричали: „Ты зачем провоцируешь?“ При этом он еще улыбался так, словно специально старался вывести меня из себя. Я долго держался, а потом не вытерпел и ударил», — рассказал Камбаров. Он признает, что не должен был так поступить, и понимает, что совершил ошибку. «Что есть — то есть. Я согласен, что судье так нельзя себя вести», — считает арбитр. Перед игроком, который получил от него хук слева, он не извинился. «А почему я должен извиняться, если это он начал? Если бы он извинился, я бы тоже извинился. Если бы только я был виноват, я сейчас бы нашел его и сказал: „Прости, дружище, это спорт, это футбол, эмоции, всякое бывает“. Но мы виноваты оба, и он первый начал», — объяснил рефери. В матче по мини-футболу, который прошел в Екатеринбурге, принимали участие команды любительской футбольной «Лиги 5×5» — местный «Уралхиммаш» и «Памир» (город Орел). Во время матча судья Роман Камбаров ударил игрока «Уралхиммаша» Валерия Лебедева по лицу. Этот момент попал на видео. И арбитра, и футболиста дисквалифицировали до конца сезона.