Минобороны испытало миасский арктический автобус за Полярным кругом

Арктический автобус испытали в условиях экстремально низких температур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобороны РФ испытало арктический автобус автозавода «Урал» из Миасса (Челябинская область) за Полярным кругом, в одной из самых холодных точек Земли, в селе Оймякон (Якутия). Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, техника подтвердила заложенные потребительские свойства.

«В естественной для себя среде эксплуатации побывал арктический автобус, который прошел испытания в одном из самых холодных мест на планете — селе Оймякон (Якутия). В результате арктической экспедиции, организованной Минобороны РФ, были проведены системные исследования техники», — отметили в минобре.

Проект реализован автозаводом совместно с учеными. Уральский межрегиональный научно-образовательный центр объединил усилия специалистов МГТУ имени Баумана из Москвы и Южно-Уральского госуниверситета Челябинска (ЮУрГУ).

«Арктический автобус конструировался как техника двойного назначения. Достижением является то, что машиной заинтересовалось МинобороныРФ. За свою продолжительную поездку автобус подтвердил надежность», — заявил руководитель проекта «Арктический автобус», директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиль Закиров.

Испытатели получили данные о поведении автобуса в условиях экстремально низких температур. Необходимость корректировки техдокументов оказалась минимальной, что означает: в машине учтены практически все возможные нюансы конструкции и использованных материалов.

На пути к Якутии арктический автобус преодолел расстояние в семь тысяч километров. Путь от Якутска до Оймякона машина проделала за два дня. Эти испытания являются не первыми. Весной 2022 года автомобиль уже проходил обкатку в условиях якутских морозов.