12 марта 2024

В Пермском крае черные лесорубы украли деревья на 16 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, лес, бревна, древесина, заготовка
Лесорубы вырубили более 1000 кубометров леса Фото:

В Пермском крае трое работников пилорамы во главе с ее руководителем незаконно вырубали лес. Черные лесорубы украли хвойные деревья на сумму около 16 млн рублей.

«Осенью 2023 года на территории Осинского участкового лесничества было обнаружено три незаконных вырубки деревьев хвойных пород. Установлено, что всего было срублено не менее 1000 кубометров леса. Ущерб, причиненный Российской Федерации, составил около 16 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Черные лесорубы оказались жителями Бардымского муниципального округа. Злоумышленников задержали. Суд постановил руководителя и бригадира пилорамы заключить под стражу, а двоих мужчин запретили совершать определенные действия. Расследование продолжается, отметили в ведомстве.

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В Пермском крае трое работников пилорамы во главе с ее руководителем незаконно вырубали лес. Черные лесорубы украли хвойные деревья на сумму около 16 млн рублей. «Осенью 2023 года на территории Осинского участкового лесничества было обнаружено три незаконных вырубки деревьев хвойных пород. Установлено, что всего было срублено не менее 1000 кубометров леса. Ущерб, причиненный Российской Федерации, составил около 16 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Черные лесорубы оказались жителями Бардымского муниципального округа. Злоумышленников задержали. Суд постановил руководителя и бригадира пилорамы заключить под стражу, а двоих мужчин запретили совершать определенные действия. Расследование продолжается, отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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