Турчак проголосовал на выборах президента РФ

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак очно проголосовал на президентских выборах РФ. По его словам, от голосов россиян зависит развитие страны.
«Сегодня мы все отдаем голос за то, как будет развиваться наша страна. За тех ребят, кто сейчас на передовой, защищают нашу страну, приближают нашу победу», — заявил Турчак, его слова передает пресс-служба «Единой России». Он отметил, что высокая активность избирателей во время голосования свидетельствует о стойкости не только жителей приграничных районов, но и тех, кто проживает в новых регионах.
Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, на 09:40 по московскому времени явка на голосовании составила более 60%. Избиратели голосуют за четырех кандидатов в президенты: Владимира Путина (самовыдвиженец), Владислава Даванкова («Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ).
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