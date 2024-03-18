Поклонская появилась в эфире впервые за 1,5 года и обратилась к жителям Крыма

18 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Наталья Поклонская обратилась к жителям Крыма после долгого затишья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-замглавы Россотрудничества и советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская впервые за полтора года вышла в эфир и обратилась к жителям Крыма. Она поздравила горожан с годовщиной присоединения полуострова к России. «Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор. Это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем», — подчеркнула Наталья Поклонская. Соответствующие кадры разместили в группе телеканала «Нара ТВ» во «ВКонтакте». Она также поздравила горожан с годовщиной присоединения Крыма и Севастополя к России. Последний раз Поклонская была на связи в 2022 году. Тогда сообщалось, что она стала советником Генпрокурора РФ. Ранее она была прокурором Крыма и депутатом Госдумы. В марте отмечается годовщина присоединения полуострова к РФ в результате референдума. Это произошло в 2014 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замглавы Россотрудничества и советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская впервые за полтора года вышла в эфир и обратилась к жителям Крыма. Она поздравила горожан с годовщиной присоединения полуострова к России. «Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор. Это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем», — подчеркнула Наталья Поклонская. Соответствующие кадры разместили в группе телеканала «Нара ТВ» во «ВКонтакте». Она также поздравила горожан с годовщиной присоединения Крыма и Севастополя к России. Последний раз Поклонская была на связи в 2022 году. Тогда сообщалось, что она стала советником Генпрокурора РФ. Ранее она была прокурором Крыма и депутатом Госдумы. В марте отмечается годовщина присоединения полуострова к РФ в результате референдума. Это произошло в 2014 году.