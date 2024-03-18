Поклонская появилась в эфире впервые за 1,5 года и обратилась к жителям Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, портрет, поклонская наталья
Наталья Поклонская обратилась к жителям Крыма после долгого затишья Фото:

Экс-замглавы Россотрудничества и советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская впервые за полтора года вышла в эфир и обратилась к жителям Крыма. Она поздравила горожан с годовщиной присоединения полуострова к России.

«Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор. Это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем», — подчеркнула Наталья Поклонская. Соответствующие кадры разместили в группе телеканала «Нара ТВ» во «ВКонтакте». Она также поздравила горожан с годовщиной присоединения Крыма и Севастополя к России.

Последний раз Поклонская была на связи в 2022 году. Тогда сообщалось, что она стала советником Генпрокурора РФ. Ранее она была прокурором Крыма и депутатом Госдумы.

В марте отмечается годовщина присоединения полуострова к РФ в результате референдума. Это произошло в 2014 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-замглавы Россотрудничества и советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская впервые за полтора года вышла в эфир и обратилась к жителям Крыма. Она поздравила горожан с годовщиной присоединения полуострова к России. «Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор. Это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем», — подчеркнула Наталья Поклонская. Соответствующие кадры разместили в группе телеканала «Нара ТВ» во «ВКонтакте». Она также поздравила горожан с годовщиной присоединения Крыма и Севастополя к России. Последний раз Поклонская была на связи в 2022 году. Тогда сообщалось, что она стала советником Генпрокурора РФ. Ранее она была прокурором Крыма и депутатом Госдумы. В марте отмечается годовщина присоединения полуострова к РФ в результате референдума. Это произошло в 2014 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...