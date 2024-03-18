Поклонская появилась в эфире впервые за 1,5 года и обратилась к жителям Крыма

Экс-замглавы Россотрудничества и советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская впервые за полтора года вышла в эфир и обратилась к жителям Крыма. Она поздравила горожан с годовщиной присоединения полуострова к России.
«Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор. Это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем», — подчеркнула Наталья Поклонская. Соответствующие кадры разместили в группе телеканала «Нара ТВ» во «ВКонтакте». Она также поздравила горожан с годовщиной присоединения Крыма и Севастополя к России.
Последний раз Поклонская была на связи в 2022 году. Тогда сообщалось, что она стала советником Генпрокурора РФ. Ранее она была прокурором Крыма и депутатом Госдумы.
В марте отмечается годовщина присоединения полуострова к РФ в результате референдума. Это произошло в 2014 году.
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