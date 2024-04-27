Врач назвала два продукта, которые необходимы для быстрого похудения

Врач Волкова: для похудения полезны сыр и орехи
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Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область, хлеб, перекус, орехи, сыр, закуска, фермерские продукты, кешью
Для комфортного похудения врачи советуют есть сыр или орехи Фото:
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Для похудения следует есть полезные жиры, такие как сыр и орехи. Об этом заявила врач Екатерина Волкова.

«Полезные жиры необходимы (особенно утром) для построения половых гормонов и кортизола. <…> Мозг хочет шоколадку — даем 30 граммов орехов и кусочек сыра, он успокоится», — рассказала Екатерина Волкова в интервью «Российской газете». Специалист уточнила, что такие продукты поспособствуют быстрому похудению и сохранению веса.

Также врач дала совет тем, кому трудно отказаться от сладкого. По ее словам, в таких случаях следует попробовать яблочную пастилу без сахара.

Также для похудения подойдут необычные сочетания вкусов. «Например, курица с овощами в кисло-сладком соусе, с кунжутом или кабачком, сыром фета или тофу», — заявила эксперт.

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Для похудения следует есть полезные жиры, такие как сыр и орехи. Об этом заявила врач Екатерина Волкова. «Полезные жиры необходимы (особенно утром) для построения половых гормонов и кортизола. <…> Мозг хочет шоколадку — даем 30 граммов орехов и кусочек сыра, он успокоится», — рассказала Екатерина Волкова в интервью «Российской газете». Специалист уточнила, что такие продукты поспособствуют быстрому похудению и сохранению веса. Также врач дала совет тем, кому трудно отказаться от сладкого. По ее словам, в таких случаях следует попробовать яблочную пастилу без сахара. Также для похудения подойдут необычные сочетания вкусов. «Например, курица с овощами в кисло-сладком соусе, с кунжутом или кабачком, сыром фета или тофу», — заявила эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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