Врач назвала два продукта, которые необходимы для быстрого похудения

Для похудения следует есть полезные жиры, такие как сыр и орехи. Об этом заявила врач Екатерина Волкова.
«Полезные жиры необходимы (особенно утром) для построения половых гормонов и кортизола. <…> Мозг хочет шоколадку — даем 30 граммов орехов и кусочек сыра, он успокоится», — рассказала Екатерина Волкова в интервью «Российской газете». Специалист уточнила, что такие продукты поспособствуют быстрому похудению и сохранению веса.
Также врач дала совет тем, кому трудно отказаться от сладкого. По ее словам, в таких случаях следует попробовать яблочную пастилу без сахара.
Также для похудения подойдут необычные сочетания вкусов. «Например, курица с овощами в кисло-сладком соусе, с кунжутом или кабачком, сыром фета или тофу», — заявила эксперт.
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