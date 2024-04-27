Беглов поблагодарил Путина за выставку-форум «Россия»

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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, беглов александр
Александр Беглов заявил о намерении перенести выставку «Россия» на региональный уровень Фото:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию и продление выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом глава города сказал во время рабочей встречи с российским лидером в северной столице.

«Беглов поблагодарил Владимира Путина за организацию на ВДНХ выставки-форума „Россия“ и за инициативу по ее продлению. <…> Как подчеркнул глава города, выставка позволила Петербургу и другим регионам собраться вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах», — передает telegram-канал «Управление информации».

Также, по словам Беглова, выставка «Россия» многим дала возможность увидеть, как сильно изменились Москва и страна в целом. Форум привлек новых туристов и напомнил им о достопримечательностях столицы.

«Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае рассчитываем принять там трехмиллионного посетителя», — сказал губернатор.

Кроме того, Беглов заявил о планах Петербурга первым выполнить поручение Путина и перенести опыт выставки на региональный уровень. Так, в пространстве музея «Россия — моя история» будет открыта мультимедийная выставка-путешествие «Мой Петербург».

Изначально выставка «Россия» должна была проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Однако Путин предложил продлить форум до 8 июля.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию и продление выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом глава города сказал во время рабочей встречи с российским лидером в северной столице. «Беглов поблагодарил Владимира Путина за организацию на ВДНХ выставки-форума „Россия“ и за инициативу по ее продлению. <…> Как подчеркнул глава города, выставка позволила Петербургу и другим регионам собраться вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах», — передает telegram-канал «Управление информации». Также, по словам Беглова, выставка «Россия» многим дала возможность увидеть, как сильно изменились Москва и страна в целом. Форум привлек новых туристов и напомнил им о достопримечательностях столицы. «Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае рассчитываем принять там трехмиллионного посетителя», — сказал губернатор. Кроме того, Беглов заявил о планах Петербурга первым выполнить поручение Путина и перенести опыт выставки на региональный уровень. Так, в пространстве музея «Россия — моя история» будет открыта мультимедийная выставка-путешествие «Мой Петербург». Изначально выставка «Россия» должна была проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Однако Путин предложил продлить форум до 8 июля.
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