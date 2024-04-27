Беглов поблагодарил Путина за выставку-форум «Россия»

27 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Александр Беглов заявил о намерении перенести выставку «Россия» на региональный уровень Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию и продление выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом глава города сказал во время рабочей встречи с российским лидером в северной столице. «Беглов поблагодарил Владимира Путина за организацию на ВДНХ выставки-форума „Россия“ и за инициативу по ее продлению. <…> Как подчеркнул глава города, выставка позволила Петербургу и другим регионам собраться вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах», — передает telegram-канал «Управление информации». Также, по словам Беглова, выставка «Россия» многим дала возможность увидеть, как сильно изменились Москва и страна в целом. Форум привлек новых туристов и напомнил им о достопримечательностях столицы. «Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае рассчитываем принять там трехмиллионного посетителя», — сказал губернатор. Кроме того, Беглов заявил о планах Петербурга первым выполнить поручение Путина и перенести опыт выставки на региональный уровень. Так, в пространстве музея «Россия — моя история» будет открыта мультимедийная выставка-путешествие «Мой Петербург». Изначально выставка «Россия» должна была проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Однако Путин предложил продлить форум до 8 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию и продление выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом глава города сказал во время рабочей встречи с российским лидером в северной столице. «Беглов поблагодарил Владимира Путина за организацию на ВДНХ выставки-форума „Россия“ и за инициативу по ее продлению. <…> Как подчеркнул глава города, выставка позволила Петербургу и другим регионам собраться вместе и представить свои ключевые достижения в разных сферах», — передает telegram-канал «Управление информации». Также, по словам Беглова, выставка «Россия» многим дала возможность увидеть, как сильно изменились Москва и страна в целом. Форум привлек новых туристов и напомнил им о достопримечательностях столицы. «Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае рассчитываем принять там трехмиллионного посетителя», — сказал губернатор. Кроме того, Беглов заявил о планах Петербурга первым выполнить поручение Путина и перенести опыт выставки на региональный уровень. Так, в пространстве музея «Россия — моя история» будет открыта мультимедийная выставка-путешествие «Мой Петербург». Изначально выставка «Россия» должна была проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Однако Путин предложил продлить форум до 8 июля.