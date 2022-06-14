Поклонская покидает соцсети из-за новой должности

Наталья Поклонская назначена на должность советника Генпрокурора РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская стала советником Генпрокурора РФ. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, также заявив, что перестает вести социальные сети.

«Я назначена на должность советника Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность», — отметила она в сообщении.

Поклонская также поблагодарила всех за поздравления и поддержку. Она заявила, что постарается выполнять поставленные перед ней задачи. «Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ», — добавила экс-замглавы Россотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Поклонской с должности экс-замглавы Россотрудничества 13 июня. Ранее она была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и послом в Кабо-Верде.