Поклонская покидает соцсети из-за новой должности

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, портрет, поклонская наталья
Наталья Поклонская назначена на должность советника Генпрокурора РФ Фото:

Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская стала советником Генпрокурора РФ. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, также заявив, что перестает вести социальные сети.

«Я назначена на должность советника Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность», — отметила она в сообщении.

Поклонская также поблагодарила всех за поздравления и поддержку. Она заявила, что постарается выполнять поставленные перед ней задачи. «Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ», — добавила экс-замглавы Россотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Поклонской с должности экс-замглавы Россотрудничества 13 июня. Ранее она была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и послом в Кабо-Верде.

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Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская стала советником Генпрокурора РФ. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, также заявив, что перестает вести социальные сети. «Я назначена на должность советника Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность», — отметила она в сообщении. Поклонская также поблагодарила всех за поздравления и поддержку. Она заявила, что постарается выполнять поставленные перед ней задачи. «Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ», — добавила экс-замглавы Россотрудничества. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Поклонской с должности экс-замглавы Россотрудничества 13 июня. Ранее она была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и послом в Кабо-Верде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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